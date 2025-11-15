Глава государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Узбекистана определены дальнейшие направления углубления политических и экономических связей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Достигнуто единодушие относительно необходимости раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества. Выражена готовность к напряженной работе в данном направлении. Полагаю, что первостепенное внимание следует уделить торгово-экономической сфере. Нам предстоит принять меры для развития двусторонней торговли, поиска новых точек роста, расширения номенклатуры товаров, стимулирования несырьевого экспорта. В этой связи важно качественно реализовать Программу увеличения взаимного товарооборота (до 10 млрд долларов к 2030 году, подписана 15 марта т.г.). Практических результатов ожидаем от работы создаваемого сегодня Совета глав регионов, а также других двусторонних механизмов, включая Деловой совет и совместную торговую компанию UzKazTrade", – отметил он.

По словам Президента Казахстана, значительный потенциал сотрудничества у двух стран имеется в сельском хозяйстве.

Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от простой купли-продажи к формированию полных производственных цепочек в переработке мяса, зерна и масличных культур, развитии животноводства и органического растениеводства.

Глава нашего государства большие надежды также возлагает на промышленную кооперацию.