Спортсменка отличилась в весовой категории до 53 килограммов

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала победительницей крупного международного турнира в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Нодира выиграла соревнования в весовой категории до 53 килограммов.



В финале казахстанка одержала победу над Леней Камкасумфо. В НОК отметили, что на недавнем чемпионате мира Ахмедова отметилась бронзовой наградой.