Нодира Ахмедова завоевала «золото» на турнире по таеквондо в Катаре
86
Спортсменка отличилась в весовой категории до 53 килограммов
Представительница команды Казахстана по таеквондо Нодира Ахмедова стала победительницей крупного международного турнира в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Нодира выиграла соревнования в весовой категории до 53 килограммов.
В финале казахстанка одержала победу над Леней Камкасумфо. В НОК отметили, что на недавнем чемпионате мира Ахмедова отметилась бронзовой наградой.