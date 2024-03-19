Новую единую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане

Правительство проводит масштабную работу по цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства в республике начат независимый IT-аудит всех информационных систем КГД. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура.

Также в этом году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.