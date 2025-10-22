Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Новое учебное заведение построили в селе Достык района Байтерек в рамках нацпроекта «Келешек мектептері», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Жанны Балыковой

Старое здание сельской школы было возведено 43 года назад. Несмотря на то, что рассчитано оно было на 540 учеников, в последние годы здесь обучались порядка тысячи детей. 

Накануне Дня Республики новая трехэтажная школа распахнула двери для педагогов, учеников и их родителей. Это пятая школа, построенная в регионе по нацпроекту «Келешек мектептерi».

Все 70 учебных кабинетов оснащены интерактивными досками и другим современным оборудованием. Особое внимание уделено оснащению сенсорных и инклюзивных кабинетов для учащихся с особыми образовательными потребностями. Мастерские прикладного искусства, графики и проектирования, дизайна и технологии, культуры питания и ведения домашнего хозяйства, зал хореографии, лаборатория STEM, IT-класс, несколько коворкингов, библиотека, три спортзала – вся школьная инфраструктура нацелена создание условий для качественного образования и гармоничного развития детей. Актовый зал и столовая рассчитаны на 300 мест. На пришкольной территории  оборудованы детская игровая площадка, футбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки.

Занятия будут проводиться на русском и казахском языках в две смены. За парты новой школы сели 1000 учащихся, из них 90 – первоклашек, 99 детей посещают группы предшкольной подготовки.

С историческим моментом жителей села поздравил аким ЗКО Нариман Турегалиев, отметив, что качество среднего образования – еще одно важное условие успешной нации.

«По проекту «Келешек мектептерi» в области уже функционируют 4 школы на 4 800 мест. Все это  – свидетельство большой заботы о подрастающем поколении. Сегодня перед вами открываются двери не просто учебного заведения, а современного, уютного и по-настоящему «живого» пространства, созданного для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя здесь уверенно, безопасно и свободно. Также планируется завершение строительства 4 «Школ будущего» на 2 400 мест. В целом за последние три года в нашем регионе построено 26 школ на 8 353 мест», - отметил глава региона. 

Торжественная церемония завершилась посадкой ста деревьев вокруг нового учебного заведения.

#ЗКО #школа #Нацпроект #эксплуатация

Проект «1000 лидеров изменений в образовании»: более 400 уч…
«О такой школе можно было только мечтать»: день открытых дв…
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и пер…
Почти 100 казахстанских школ оформили в едином дизайне

