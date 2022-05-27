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Здравоохранение
Новые методы лечения патологий артерий разработали в Казахстане

Казахстанские ученые разработали новые методы лечения патологий артерий. По мнению ученых, это позволит снизить инвалидность и смертность от инфаркта миокарда, инсульта, трофических язв, гангрены нижней конечности и других органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Сотрудники Центра патологии сосудов Казахского национального университета имени аль-Фараби получили два патента Республики Казахстан и два патента Евразийского патентного ведомства на устройства и способы восстановления проходимости артериальных сосудов.     

«Наши изобретения называются «Устройство и способ восстановления проходимости артериальных сосудов», «Устройство селективной ультразвуковой диссекции атеросклеротических бляшек и способ восстановления проходимости артериальных сосудов». Метод лечения следующий. Мы создаем замкнутую полость в артерии и растворяем атеросклеротические бляшки препаратом, при этом кровь постоянно течет по артериям. Наши изобретения позволяют радикально удалить атеросклеротические бляшки и одномоментно прочистить сразу несколько артерий», – рассказывает директор Центра патологии сосудов КазНУ имени аль-Фараби Оралбай Дарменов.

Применение данных устройств дает сравнительно лучшие прогнозы и качество лечения по сравнению с известными и более сложными способами, такими, как стентирование сосудов, а также открытые шунтирующие операции на сосудах жизненно важных органов – сердце, головной мозг, артерии нижних конечностей и др.

«Ежегодно в мире продают стенты на 60 млрд долларов, предлагаемый нами метод лечения будет намного демократичнее. Наш продукт в разы превосходит и по техническим показателям, и по стоимости самые близкие аналоги», – сказал профессор О. Дарменов.

В настоящее время ученые работают над созданием лабораторных и промышленных образцов устройств для клинических испытаний и коммерческого производства.

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