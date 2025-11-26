Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области за счет возвращенных активов завершены реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водопроводных сетей к населенным пунктам Акжарского и Тайыншинского районов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На завершающем этапе находится также строительство водовода к Кокшетаускому групповому водопроводу, что позволит обеспечить питьевой водой жителей 24 сел в районе Шал акына и Айыртауском районе.

Масштабные проекты в сфере водоснабжения реализуются за счет средств, возвращенных органами прокуратуры. Их реализация находится также на контроле надзорного органа.

В итоге более 22 тысяч сельских жителей получают доступ к чистой питьевой воде, что стало серьезным шагом к повышению качества жизни в регионе.