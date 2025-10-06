Новый тайфун обрушился на Китай

126
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Тайфун «Матмо» в воскресенье достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. В момент выхода на берег скорость ветра достигала 42 м/с, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В провинции затоплены улицы, сильнейший ветер и проливной дождь.

В преддверии удара стихии власти провинций Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тысяч жителей.

По прогнозам метеорологов, тайфун ослабнет по мере продвижения на северо-запад.

Тайфуны периодически обрушиваются на южные районы Китая и близлежащие страны. В сентябре ураган "Рагаса" привел к эвакуации более миллиона человек.

#Китай #тайфун #ливень #Матмо

Популярное

Все
Три медали завоевала на ЧА команда Казахстана по артистическому плаванию
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты
Экс-гендиректора компании экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52
Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт Ата»
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
Профильные классы открываются в казахстанских школах
Цены на золото побили исторический максимум
Жестокое преступление 23-летней давности раскрыли в Акмолинской области
В Кызылорде – футбольный бум
Беркутчи из области Абай занял третье место на чемпионате Азии
Около тысячи человек оказались заблокированными на Эвересте
Казахстанская дзюдоистка завоевала «серебро» юниорского ЧМ в Перу
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Новый тайфун обрушился на Китай
С «бронзой» завершил Алан Курмангалиев турнир по настольному теннису в Китае
Имя Салтанат Нукеновой увековечили в Пантеоне выдающихся казахстанцев
Алтай Али освобожден от должности председателя Комитета автотранспорта МТ РК
Эксперты при МНЭ обсудили новую проактивную экономическую политику
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
По-казахски: как новый тренд покоряет Казнет
Наши шахматисты выиграли командный зачет
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Какие участки дорог перекроют в Астане

Читайте также

Около тысячи человек оказались заблокированными на Эвересте
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]