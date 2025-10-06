Тайфун «Матмо» в воскресенье достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. В момент выхода на берег скорость ветра достигала 42 м/с, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В провинции затоплены улицы, сильнейший ветер и проливной дождь.

В преддверии удара стихии власти провинций Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тысяч жителей.

По прогнозам метеорологов, тайфун ослабнет по мере продвижения на северо-запад.

Тайфуны периодически обрушиваются на южные районы Китая и близлежащие страны. В сентябре ураган "Рагаса" привел к эвакуации более миллиона человек.