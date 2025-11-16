Касым-Жомарт Токаев обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: акимат Астаны

"Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на широких возможностях, которые открывает внедрение технологий искусственного интеллекта. Он рассказал о проводимых мероприятиях в сфере ИИ в нашей стране, а также о совместной работе с узбекскими коллегами.