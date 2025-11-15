По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли совместное заявление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:

1. Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан;

2. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов;

3. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.

Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.