По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли совместное заявление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:
1. Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан;
2. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов;
3. Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.