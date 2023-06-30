Теперь мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки – Токаев о ввозе иностранных авто

Фото: Kazpravda.kz

В ходе заседания коллегии МВД РК президент Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах в области ввоза в Казахстан иностранных автомашин и постановки их на учет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. Их водители грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки", - отметил глава государства.

По мнению президента, причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов.

"Сейчас мы теперь вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве. Поэтому правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом", - резюмировал Токаев.

Также в своем выступлении он раскритиковал ход внедрения сервисной модели деятельности полиции и потребовал от полицейских не заигрывать с криминалитетом.