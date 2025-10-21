На торжественной церемонии вручения ключей новоселам аким области Нурлыбек Налибаев рассказал о позитивных преобразованиях в сфере жилищного строительства региона. Отмечено, что в Приаралье при особой поддержке Президента и Правительства успешно реализуется государственная социальная политика, направленная на обеспечение жильем населения. К примеру, за последние три года на средства из всех источников финансирования в области введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья. Очередниками приобретено более 5 тыс. квартир, всего новоселье отметили около 25 тыс. кызылординцев.

– Во всех районных центрах области сданы в эксплуа­тацию 1 500 квартир, – отметил глава региона. – В текущем году на жилищное строительство и приоб­ретение 3 800 квартир у частных застройщиков из бюджета выделено свыше 58 миллиардов тенге. Путем привлечения всех источников финансирования всего планируется построить 870 тысяч квадратных метров жилья.

Особо отметим, с прошлого года в областном цент­ре возводятся 7-, 9-, 12-этажные жилые дома, что является редкостью для региона. С 2022 года в Кызылорде новоселье справили 5 600 семей. К примеру, месяц назад в семи многоэтажках в новые квартиры заселились 280 семей.

На презентации строителям подрядной компании вручили благодарственные письма акима области.