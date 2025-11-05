Обманутая мошенниками павлодарка хотела сброситься с моста

Закон и Порядок
455
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Женщина не просто лишилась денег – аферисты еще использовали ее как дропера, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

От опрометчивого поступка жертву мошенников спасли полицейские, к которым обратился сын женщины. Он заявил о пропаже матери, после того как она ранним утром она ушла из дома, попрощавшись со всеми и не взяв с собой телефон.

Женщину нашли в слезах на железнодорожном мосту Павлодара, откуда она хотела спрыгнуть в реку Иртыш. Как выяснилось, накануне ей позвонили якобы представители инвестиционной фирмы и предложили вложиться в проект, обещая 3 тыс. долларов в виде процентов. Для этого павлодарка оформила кредит на 4 млн тенге и перевела их на счета аферистов.

– Позже женщине действительно поступили 3000 долларов, но вскоре позвонили менеджеры и сказали, что деньги отправлены ошибочно, и убедили вернуть их на другой счет. В итоге она перевела все деньги мошенникам, тем самым стала участницей интернет-мошенничества – благодаря ей, преступники смогли обналичить денежные средства. Но при этом и сама она стала жертвой, – рассказал оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции области Павлодарской области Султанбек Кадержанов.

Поняв всю серьезность своего положения, женщина впала в отчаяние и решила пойти на крайние меры. К счастью, ее вовремя остановили, приняли соответствующе заявление и оказали психологическую помощь. В итоге по уголовному делу, которое сейчас расследуется, павлодарка проходит потерпевшей.

В полиции призывают людей не терять бдительность. Число интернет-мошенничеств за год выросло на 68%. Ежедневно в Павлодарской области регистрируют от 3 до 5 новых случаев. Суммы ущерба варьируются от 80 тыс. до 90 млн тенге, а всего жители региона лишились 3,5 млрд тенге.

По данным департамента полиции области, за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 1973 таких преступления. Часть дел раскрыты, а более 280 уже переданы в суд. Задержаны 28 человек, в том числе две преступные группы. Среди задержанных также несколько студентов и двое несовершеннолетних.

#Павлодар #мошенники #дропперы

