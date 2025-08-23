В своих ежегодных посланиях народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что курс, взятый страной на индустриально-инновационное развитие и диверсификацию экономики, сохраняется. Благодаря системным мерам, принимаемым для полноценного раскрытия индустриального потенциала страны, обрабатывающая промышленность обошла горнодобывающий сектор.

инфографика Павла Цедилина

«Важно не сбавлять набранных темпов… В приоритете – освоение высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектую­щие, налаживать вокруг гигантов смежные производства», – отметил Президент в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Государство уделяет серьезное внимание развитию промышленного комплекса. На особом контро­ле находятся проекты, которые позволят эффективно и комп­лексно использовать ресурсный потенциал страны, тем самым увеличивая итоговую прибыль и налоговые поступления.

Развитие промышленности – это новые рабочие места, повышение уровня жизни населения. Уверенное движение вперед открывает перед Казахстаном широкие возможности для построения сильной, инновационной и социально ориентированной экономики.

Отрасль развивается успешно благодаря поддержке со стороны государства, привлечению инвес­торов, трансферту технологий и ориентации на стратегические ниши. При этом делается ставка на глубокую диверсификацию и такие направления, как переработка редких металлов (уран, галлий), усиление потенциала машиностроения и логистики.

По информации Министерства промышленности и строительства, за прошлый год количество занятых в отрасли по сравнению с 2021-м выросло на 6,9% – с 585,6 тыс. человек до 625,9 тыс. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал составил 2 069,5 млрд тенге, что на 26,7% больше, чем в 2021-м. За этот же период объем экспорта обработанной продукции достиг 28,8 млрд долларов, это на 45,1% больше уровня 2021-го.

Исходя из этих цифр можно сделать вывод, что промышленность растет по всем ключевым направлениям. И это свидетельствует о стремлении страны не только укрепить внутренний потенциал, но и занять устойчивое положение в глобальных цепочках добавленной стоимости.

Особое внимание в стране уделяется созданию со­временной индустриальной инфраструктуры, развитию ориентированных на экспорт производств и внедрению инновационных решений, что в долгосрочной перспективе должно обеспечить Казахстану экономическую устойчивость, технологическую независимость и повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

Что касается замещения импорта, то это один из приоритетов отечественного промышленного производства. В данном направлении реализуются десятки проектов, направленных на выпуск продукции, ранее завозимой из-за рубежа. ­Министерством промышлен­ности и строи­тельства на регулярной основе проводится мониторинг закупок товаров работ и услуг недропользователей, системообразующих предприятий, нацкомпаний, субъектов естественных моно­полий и государственных органов.

По данным ведомства, за 2024 год объем закупа товаров, работ и услуг субъектами мониторинга составил 29,3 трлн тенге, в том числе внутристрановая ценность (ВСЦ) – 14,8 трлн тенге, или 50,7%. В целях развития ВСЦ предпринимаются меры, направленные на поддержку отечественного производства. Одной из таких мер выступает заключение долгосрочных гарантированных договоров и офтейк-контрактов между операторами месторож­дений и отечественными товаропроизводителями (ОТП).

Недропользователями твердых полезных ископаемых в прошлом году заключено 290 долго­срочных договоров и офтейк-контрактов на общую сумму 138,9 млрд тенге. Одним из ярких примеров в данном направлении является подписанный в марте текущего года KAZ Minerals офтейк-контракт с мировым лидером в производстве мелющих шаров – чилийской компанией ME Elecmetal, предусматри­вающий строительство совре­менного завода в Талдыкоргане.

С целью усиления работы в данном направлении в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам определения страны происхождения товаров» предусмотрены поправки. В частнос­ти, создание единого реестра отечественных производителей, введение обязательств для крупных заказчиков по заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов и внедрению программы развития внутристрановой ценности.

Также поправки предусмат­ривают расширение встречных обязательств получателями мер государственного стимулирования промышленности в виде развития ВСЦ, углубления локализации производства.