Обучение без возрастных границ

Проекты
13
Кадиша Ныгмет

Ualikhanov University и университетом Гонконга подписан Меморандум о взаимопонимании, открывающий новые возможности для академического обмена и реализации образовательных инициатив.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках партнерства Ualikhanov University и Hong Kong Metropolitan University (HKMU) планируют проведение серии онлайн-сессий с учащимися Серебряного университета, которые позволят им обменяться опытом, узнать о культурных и образовательных возможностях для людей старшего поколения, участвовать в международных проектах по этому направлению. Следующим шагом станет разработка совместного курса в рамках программы Серебряного университета, который позволит участникам получать новые знания и навыки от вуза-партнера и развивать профессиональные компетенции в международной образовательной среде.

Hong Kong Metropolitan University – один из современных университетов Гонконга с сильными программами в сферах бизнеса, IT, туризма и гостеприимства. Вуз активно развивает программу Серебряного университета, предоставляя людям пожилого возраста возможности для непрерывного обучения и участия в международных образовательных проектах. Ualikhanov University также продолжает активно развивать аналогичную программу и сегодня является членом Международной ассоциации университетов третьего возраста (IAUTA).

Университеты третьего возраста – это важный социально-образовательный проект, реализуемый на базе государст­венных вузов при поддержке Министерства науки и высшего образования РК. Руководство страны уделяет особое внимание вопросам активного долголетия и развитию образования для людей старшего поколения. Этот проект предоставляет каждому гражданину возможность оставаться частью образовательной и культурной жизни вне зависимости от возраста, прокомментировала пресс-служба ведомства.

#Образование #меморандум #Ualikhanov University #Гонконг

