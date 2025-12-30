Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важные законодательные инициативы, принятые в уходящем 2025 году, сообщает Kazpravda.kz

«Разработан и внесен в Парламент ряд законопроектов по таким актуальным направлениям, как медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, регулирование инвестиционных фондов и другим сферам. Принятые меры по вопросам обязательного социального медицинского страхования помогут обеспечить более доступные и качественные медицинские услуги для каждого гражданина. Положения проекта нового закона об инвестиционных фондах поспособствуют дальнейшему эффективному развитию рынка капитала», — подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом Премьер-министр акцентировал внимание на вопросе соблюдения сроков внесения законопроектов.

«К примеру, законопроект по здравоохранению внесен в Правительство с нарушением срока в 30 дней. Это недопустимо. Первые руководители государственных органов должны лично контролировать своевременность реализации планов законопроектных работ. Также ряд проектов существенно дорабатываются по замечаниям Аппарата Правительства и Администрации Президента. В целом, законопроекты этого года мы уже внесли в Парламент, и план можно считать исполненным», — отметил Бектенов.

Он подчеркнул, что в 2026 году Правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворчества, которые касаются важных аспектов экономики и социальной сферы. Одним из направлений будет дальнейшее улучшение управления государственным имуществом.

«Необходимо закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению. Мы продолжим активно работать над совершенствованием нормативной базы для улучшения защиты прав работников и укрепления системы социального обеспечения. Также в плане – законодательные инициативы, которые помогут обеспечить системный и комплексный подход к развитию нефтегазохимической промышленности. Всего в предстоящем году предусматривается разработка 12 законопроектов», — отметил Премьер.

Также был одобрен План законопроектных работ Правительства на 2026 год. Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью внесения в Мажилис.

«Важно обеспечить четкое взаимодействие между госорганами. Согласование должно проходить без лишней бюрократии и долгих рассмотрений. Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений Главы государства, Администрации Президента и Правительства. В установленном порядке обеспечить их включение в плановые или инициативные законопроекты», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление. Общий контроль и координация за исполнением Плана возложены на Министерство юстиции.