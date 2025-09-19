Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 сентября в Казахстане начнется второй этап сельскохозяйственной переписи. Интервьюеры будут проводить подомовой обход во всех населенных пунктах. Всего планируется опросить около 1,2 млн домохозяйств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Как уточняется, сельхозперепись проводится в стране во второй раз. Ее цель – получить полное представление о состоянии аграрной отрасли, особенно на уровне сел, поселков и сельских округов. Переписной лист состоит из 22 вопросов, хозяев спросят о наличии скота и птицы, использовании земельных ресурсов, ведении огорода, применении удобрений и других сведениях.

«Мы завершили онлайн-этап переписи, у сельхозформирований и домохозяйств была возможность пройти опрос на сайте sanaq.gov.kz. Тогда участие приняли свыше 600 тыс. респондентов. Теперь начинается более масштабный этап: интервьюеры будут обходить дома и собирать данные с помощью планшетов. Призываем всех активно участвовать и предоставлять актуальную информацию. Вопросы простые и касаются только сельхоздеятельности. Все ответы используются исключительно в статистических целях и не передаются третьим лицам», – отметил руководитель Бюро Максат Турлубаев.

В подомовом обходе задействованы более 2,5 тыс. интервьюеров. Они будут работать в отличительной голубой форме – жилетах и бейсболках с бейджами, где размещен QR-код для подтверждения личности. Если хозяев не окажется дома, интервьюер оставит уведомление с контактами для согласования времени следующего визита.

Бюро нацстатистики гарантирует безопасность и конфиденциальность информации. Все ответы респондентов защищены законом, а данные будут использованы в обезличенном виде.

При возникновении вопросов можно получить консультацию в контакт-центре Бюро по телефону 1446, с 09:00 до 21:00 (звонок бесплатный).

Сельскохозяйственная перепись стартовала 1 августа и продлится до 20 октября. Полученные сведения помогут актуализировать данные об отрасли и станут основой для принятия решений по развитию сельского хозяйства.