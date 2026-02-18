Огнеупоры для металлургии Проекты 18 февраля 2026 г. 3:40 5 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Систему импортозамещения внедрили специалисты из Карагандинской области фото ТОО «Seven Refractories Asia» Карагандинский завод огнеупорных материалов Seven Refractories Asia располагается на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и действует уже почти десять лет. Он выпускает огнеупорные смеси и леточную массу, применяемые в черной и цветной металлургии, а также в литейном и цементном производстве. Эти материалы используются для футеровки доменных печей, литейных ковшей и прочих промышленных агрегатов, требующих защиты от прямого воздействия высоких температур. – Благодаря огнеупорам улучшается стойкость металлургического оборудования, увеличивается его межремонтный период, – отмечает генеральный директор Seven Refractories Asia Максим Глазунов. – Если взять старую кирпичную футеровку, то она значительно уступает монолитной, которую делаем мы с помощью наших смесей. К примеру, литейный ковш без такой защиты выдержит всего десять наливов расплавленного металла, а покрытый огнеупорной смесью – до 70, а то и 100… Выводы – понятны. Сейчас карагандинский завод изготавливает свыше 800 видов различных огнеупорных смесей по собственным рецептурам. Их постоянно дорабатывают и адаптируют под нужды конкретных предприятий-заказчиков. Для этого на Seven Refractories Asia действует собственная лаборатория. Ее эксперты контролируют качество доставляемого сырья и готовой продукции. Кроме того, завод выпускает леточную массу – пластичный материал для закрытия отверстий доменных печей (леток), через которые пропускаются чугун и шлак. Она защищает горн от разрушения, эрозии и химического воздействия расплавленного металла, температура которого превышает 1 500 градусов Цельсия. Обычно в состав леточной массы входят полициклические ароматические углеводороды, которые считаются канцерогенами. Огнеупор же made in Karaganda создан с учетом европейских экологических стандартов и является безопасным для здоровья человека. – Мы исключили из состава леточной массы использование каменноугольной смолы или других видов смол, из которых образуются вредные полициклические ароматические углеводороды, – объясняет Максим Глазунов. – А затем отправили ее в Германию, чтобы там в специальной лаборатории проверили массу на содержание канцерогенов. В ходе экспертизы были выявлены лишь следы присутствия полициклических ароматических углеводородов. И это подтверждает экологичность нашей продукции. Производственная мощность завода огнеупорных материалов – до 90 тыс. тонн смесей. На предприятии работают более 200 человек, большинство из них – лаборанты и шихтовщики-дозировщики. Первые проверяют качество сырья и готовой продукции, вторые отвечают за подготовку, дозирование и смешивание компонентов будущих огнеупорных материалов. Вместе с тем они следят за соблюдением рецептуры и работой производственных линий. Если говорить о казахстанском содержании в карагандинских огнеупорах, то оно превышает 60%. Этот показатель складывается в основном за счет использования местной рабочей силы и сырья в виде плавленого корунда, то есть оксида алюминия, который закупают в Костанайской области. А вот остальные компоненты, в числе которых шамоты, бокситы, табулярный глинозем, приходится импортировать – в Казахстане их не производят. – Поскольку изначально технология изготовления огнеупорных материалов была привезена к нам из Европы, то и компоненты применялись импортные. Но потом заводчане стали переводить производство на более близкие к нам источники сырья, – пояснил руководитель завода. – Сейчас пытаемся безопасно внедрить в технологию получения смесей вторичное сырье. Использование рециклинга необходимо для того, чтобы снизить себестоимость продукции и следовать мировой экологической тенденции по экономии ресурсов. Уже проводятся испытания опытных образцов бетонов, созданных с использованием минимального количества вторсырья. Надо отметить, что у Seven Refractories Asia есть дочернее предприятие, которое занимается монтажом. Оно, единственное в нашей стране, ремонтирует доменные печи с помощью… робота. Один такой проект был осуществлен на Карагандинском металлургическом комбинате. Там с помощью робота огнеупорным материалом была обработана домна № 3. Причем автоматический помощник справился со своей задачей достаточно быстро – за несколько суток. В результате сократилось время простоя печи, а значит, были минимизированы убытки комбината. Сейчас карагандинские огнеупоры испытывают на Актюбинском заводе ферросплавов и Белорусском металлургическом заводе. На первом предприятии кирпичную футеровку печи заменили монолитной, а на втором – создали защитную оболочку литейных ковшей. Теперь предстоит выяснить, насколько продлится срок службы этих промышленных объектов. – Мы работаем на импортозамещение. Казалось бы, незачем покупать товар за границей, когда есть свой, отечественный, – рассуждает Максим Глазунов. – Но даже при наличии доверия к казахстанскому производителю крупные предприятия с иностранным участием предпочитают заключать контракты с зарубежными компаниями. Зачастую их внутренние правила идут вразрез с нашей политикой поддержки отечественного производителя. Считаю, в данном случае власти пора включать административный ресурс... Завод Seven Refractories Asia собирается расширяться. В планах – строительство дополнительного комплекса площадью 12 тыс. кв. м, чтобы запустить новую линейку материалов для металлургической промышленности. Она тоже будет работать на импортозамещение. #Караганда #завод #Карагандинский завод огнеупорных материалов #Seven Refractories Asia