Карагандинский завод огнеупорных материалов Seven Refractories Asia располагается на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и действует уже почти десять лет. Он выпускает огнеупорные смеси и леточную массу, применяемые в черной и цветной металлургии, а также в литейном и цементном производстве. Эти материалы используются для футеровки доменных печей, литейных ковшей и прочих промышленных агрегатов, требующих защиты от прямого воздействия высоких температур.

– Благодаря огнеупорам улучшается стойкость металлургического оборудования, увеличивается его межремонтный период, – отмечает генеральный директор Seven Refractories Asia Максим Глазунов. – Если взять старую кирпичную футеровку, то она значительно уступает монолитной, которую делаем мы с помощью наших смесей. К примеру, литейный ковш без такой защиты выдержит всего десять наливов расплавленного металла, а покрытый огнеупорной смесью – до 70, а то и 100… Выводы – понятны.

Сейчас карагандинский завод изготавливает свыше 800 видов различных огнеупорных смесей по собственным рецептурам. Их постоянно дорабатывают и адаптируют под нужды конкретных предприятий-заказчиков. Для этого на Seven Refractories Asia действует собственная лаборатория. Ее эксперты контро­лируют качество доставляемого сырья и готовой продукции.

Кроме того, завод выпускает леточную массу – пластичный материал для закрытия отверстий доменных печей (леток), через которые пропускаются чугун и шлак. Она защищает горн от разрушения, эрозии и химического воздействия расплавленного металла, температура которого превышает 1 500 градусов Цельсия.

Обычно в состав леточной массы входят полициклические ароматические углеводороды, которые считаются канцерогенами. Огнеупор же made in Karaganda создан с учетом европейских экологичес­ких стандартов и является безопасным для здоровья человека.

– Мы исключили из состава леточной массы использование каменноугольной смолы или других видов смол, из которых образуются вредные полициклические ароматические углеводороды, – объясняет Максим Глазунов. – А затем отправили ее в Германию, чтобы там в специальной лаборатории проверили массу на содержание канцерогенов. В ходе экспертизы были выявлены лишь следы присутствия полициклических ароматических углеводородов. И это подтверждает экологичность нашей продукции.

Производственная мощность завода огнеупорных материалов – до 90 тыс. тонн смесей. На предприятии работают более 200 человек, большинство из них – лаборанты и шихтовщики-дозировщики. Первые проверяют качество сырья и готовой продукции, вторые отвечают за подготовку, дозирование и смешивание компонентов будущих огнеупорных материалов. Вместе с тем они следят за соблюдением рецептуры и работой производст­венных линий.

Если говорить о казахстанском содержании в карагандинских огнеупорах, то оно превышает 60%. Этот показатель складывается в основном за счет использования местной рабочей силы и сырья в виде плавленого корунда, то есть оксида алюминия, который закупают в Костанайской облас­ти. А вот остальные компоненты, в числе которых шамоты, бокситы, табулярный глинозем, приходится импортировать – в Казахстане их не производят.

– Поскольку изначально технология изготовления огнеупорных материалов была привезена к нам из Европы, то и компоненты применялись импортные. Но потом заводчане стали переводить производство на более близкие к нам источники сырья, – пояснил руководитель завода. – Сейчас пытаемся безопас­но внедрить в технологию получения смесей вторичное сырье. Использование рециклинга необходимо для того, чтобы снизить себестои­мость продукции и следовать мировой экологической тенденции по экономии ресурсов. Уже проводятся испытания опытных образцов бетонов, созданных с использованием минимального количества вторсырья.

Надо отметить, что у Seven Refractories Asia есть дочернее предприятие, которое занимается монтажом. Оно, единственное в нашей стране, ремонтирует доменные печи с помощью… робота. Один такой проект был осуществлен на Карагандинском металлургическом комбинате.

Там с помощью робота огнеупорным материалом была обработана домна № 3. Причем автоматический помощник справился со своей задачей достаточно быстро – за несколько суток. В результате сократилось время простоя печи, а значит, были минимизированы убытки комбината.

Сейчас карагандинские огнеупоры испытывают на Актюбинском заводе ферросплавов и Белорусском металлургическом заводе. На первом предприятии кирпичную футеровку печи заменили монолитной, а на втором – создали защитную оболочку литейных ковшей. Теперь предстоит выяснить, насколько продлится срок службы этих промышленных объектов.

– Мы работаем на импортозамещение. Казалось бы, незачем покупать товар за границей, когда есть свой, отечественный, – рассуждает Максим Глазунов. – Но даже при наличии доверия к казахстанскому производителю крупные предприятия с иностранным участием предпочитают заключать контракты с зарубежными компаниями. Зачастую их внутренние правила идут вразрез с нашей политикой поддержки отечественного производителя. Считаю, в данном случае власти пора включать административный ресурс...

Завод Seven Refractories Asia собирается расширяться. В планах – строительство дополнительного комплекса площадью 12 тыс. кв. м, чтобы запустить новую линейку материалов для металлургической промышленности. Она тоже будет работать на импортозамещение.