Около 100 дебоширов направлены на психокоррекционную программу в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

99 семейных дебоширов направлены на психокоррекционную программу в Алматы, Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Согласно данным алматинской полиции, с начала года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 203 противоправных действия. Рост регистрации преступлений в этой сфере во многом обусловлен криминализацией дополнительных статей УК РК.

«Одной из основных мер профилактического воздействия на лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, является их постановка на профилактический учет и проведение индивидуально-профилактической работы. С начала года на профилактический учет было поставлено 6 193 человека, вынесено защитное предписание в отношении 5 607 лиц, установлены особые требования к поведению 586 правонарушителей. Принудительное лечение назначено 156 людям», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Айтан Елеусизов.

Кроме того, за нарушение защитного предписания к адмответственности привлечены 294 человека, за нарушение особых требований к поведению — 189, за побои — 1 303, за причинение легкого вреда здоровью — 751 человек.

В кризисные центры были направлены 140 женщин с детьми для проживания и получения психологической и социальной помощи. Кроме того, 99 агрессоров направлены на психо-коррекционную программу.