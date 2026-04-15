Около 40 процентов почек виноградников погибли в Шампани из-за заморозков

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Похолодание нанесло рекордный за 23 года ущерб виноградникам

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Заморозки в этом году прошли в относительно обычное время, однако из-за раннего распускания почек похолодание нанесло значительный ущерб, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости 

Около 40% почек виноградников погибли из-за заморозков в знаменитом винодельческом регионе Франции Шампань, более серьезный ущерб был зафиксирован только в 2003 году, сообщает радиостанция ici со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

В Шампани на северо-востоке Франции производят шампанское.

«После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани после 2003 года, когда погибли 45% почек», - говорится в материале.

Вместе с этим в комитете отметили, что пока слишком рано оценивать потери урожая, поскольку виноградные лозы еще не сформированы до конца и погодные условия будут играть важную роль до самого сбора винограда.

В ноябре 2025 года Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозировала, что производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.

 

#Франция #заморозки #виноградник #Шампань

