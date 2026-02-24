Около 600 млн человек живут в трущобах в АТР

Общество,В мире
0
Айман Аманжолова
корреспондент

В то же время две трети городских жителей заняты на низкооплачиваемой работе, заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Армида Салсиа Алисджабана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 600 млн человек проживают в трущобах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то же время две трети городских жителей заняты на низкооплачиваемой работе. Об этом заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алисджабана, открывая в Бангкоке 13-й Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию.

«На города сейчас приходится почти четыре пятых объема производства в регионе. В них также проживает 600 млн человек в трущобах. Учитывая, что две трети городских работников заняты на низкооплачиваемой работе, их доходы и гарантии занятости могут быть улучшены только за счет расширения доступа к образованию и социальной защите. Структурные изменения, вызванные демографическими сдвигами, экологическим давлением и цифровой трансформацией, будут продолжать преобразовывать рынки труда и непропорционально затрагивать женщин, молодежь и пожилых людей», - сказала она.

Говоря о процессе реализации Целей устойчивого развития ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТО отметила, что за последние 10 лет в регионе повысилась доступность к питьевой воде и санитарии, однако доступность санитарно-гигиенических услуг остается неравномерной.

«Поскольку в АТР сейчас сосредоточены как технологии, так и финансы, именно в руках региона находятся средства для реализации устойчивого развития. Мы должны вместе заново осмыслить, какие решения может предложить региональное сотрудничество в условиях быстро меняющегося мира. И наконец, чтобы гарантировать, что партнерство в рамках регионального сотрудничества окажет конкретное воздействие на местах, необходимо укрепить внутренний потенциал и управление национальными и местными институтами по реализации и мониторингу. Это требует большей координации между ведомствами, большей фискальной децентрализации и расширения технической экспертизы», - добавила она.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. ЭСКАТО ранее в своем докладе информировала, что АТР не сможет к 2030 году добиться выполнения 88% задач в области устойчивого развития. 

