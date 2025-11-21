Олжас Бектенов и Никол Пашинян обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Обсуждены вопросы реализации казахско-армянских договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Фото: пресс-служба правительства

В здании Үкімет үйі состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, находящегося с официальным визитом в РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу Кабмина

Рассмотрено торгово-экономическое сотрудничество и обсуждены вопросы реализации казахско-армянских договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился в шесть раз – с $14,2 млн в 2020 году до $82,8 млн в 2024 году. За январь–сентябрь 2025 года товарооборот составил $41,6 млн. В рамках дальнейшего взаимодействия в этом направлении обсуждена практическая реализация Дорожной карты по увеличению товарооборота на 2026–2030 гг., создание совместных производственных мощностей в свободных и специальных экономических зонах, а также содействие деловым связям за счет использования страховых инструментов «Экспортно-кредитного агентства Казахстана». В результате дополнительные экспортные поставки казахстанской металлургической, нефтехимической и пищевой продукции могут составить порядка $350 млн.

Сельское хозяйство обладает большим потенциалом во взаимных поставках продукции АПК. Стороны подчеркнули перспективы экспорта казахстанского высококачественного зерна в Армению. Интерес также представляет импорт свежих фруктов и ранних овощей, а также орехов из Армении для обеспечения внутреннего рынка в период межсезонья по приемлемым ценам. В 2024 году товарооборот продукцией АПК вырос на 7,7%, составив $9,7 млн. С начала текущего года показатель увеличился на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $9,2 млн.

Стороны обсудили дальнейшее развитие промышленной кооперации и реализацию совместных проектов, включая поставки продукции машиностроения, металлургии, легкой промышленности и электротехнической продукции, в том числе аккумуляторов и трансформаторов – уже экспортировано свыше 27 тыс. единиц. Перспективы сотрудничества видятся в легкой промышленности и создании совместных предприятий для переработки сырья и производства готовой продукции.

Транспортно-логистическая сфера – стороны отметили новые возможности интеграции рынков Центральной Азии и Южного Кавказа, а также открытие логистических центров в Казахстане для наращивания динамики автомобильных перевозок. Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в сфере цифровизации и космической отрасли. Приоритетами являются развитие ИИ и GovTech, экспорт IT-технологий, масштабирование технопарков, образовательные инициативы, к примеру, предстоящего открытия филиала TUMO Ventures в Астане, реализация проектов по наблюдательной астрономии, в том числе по развитию национальной Виртуальной Обсерватории.

Значительный потенциал представляет сфера туризма. В частности, увеличение туристических потоков, открытие прямых авиарейсов между странами и расширение географии полетов. Внимание уделено развитию горного туризма. Казахстан приступил к реализации нового курорта мирового уровня – Алматинского горного кластера, который станет центром притяжения туристов и важным элементом развития туристической отрасли.

В завершение Премьер-министры Олжас Бектенов и Никол Пашинян подчеркнули, что правительства стран приложат все усилия для реализации достигнутых договоренностей.

В рамках официального визита также состоялось совместное посещение Национального музея Республики Казахстан и Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

