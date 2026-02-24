Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов принял губернатора Оренбургской области Российской Федерации Евгения Солнцева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены актуальные вопросы межрегионального взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры, а также развития культурно-гуманитарных связей.

В ходе встречи отмечена роль приграничного сотрудничества как одного из ключевых факторов развития казахстанско-российских отношений.

Оренбургская область является важным партнером Казахстана и значимым транспортно-логистическим узлом. По итогам 2025 года товарооборот регионов Казахстана с Оренбургской областью составил $627 млн, увеличившись на 11,2% по сравнению с 2024 годом.