Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей по вопросам развития горно-металлургического комплекса Казахстана. Рассмотрен ход реализации задач по развитию отрасли, поставленных Главой государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В заседании приняли участие руководители горнодобывающих и металлургических предприятий, представители отраслевых ассоциаций.

С предложениями выступили председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель правления корпорации «Казахмыс» Нурахмет Нуриев, директор «KazFerroGroup» Хондамир Юлдашев, управляющий директор «Golden Compass Jambyl» Айбар Даутов, учредитель группы компаний «Aurora Minerals Group» Саид Султанов.

Премьер-министр отметил, что в текущем году в ГМК реализуется 28 инвестпроектов, которые позволяют создавать тысячи рабочих мест и способствуют диверсификации экономики.

«Президентом перед нами поставлена стратегическая задача – не просто сохранить объемы добычи, но и обеспечить качественный рост, привлечь долгосрочные инвестиции. Мы переходим от модели «добычи и экспорта сырья» к модели «переработки и создания добавленной стоимости внутри страны». Правительство продолжит стимулирование переработки внутри страны, поддержку новых производств, развитие металлургических кластеров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе обсуждений участники подняли вопросы совершенствования законодательства и условий для инвесторов. Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов озвучил предложение представителей ГМК по разработке единого отраслевого документа развития совместно с бизнесом и экспертами, синхронизации тарифной политики и завершении работы над поправками в Кодекс о недрах.

Учредитель группы геологоразведочных компаний Саид Султанов высказал мнение о необходимости обеспечения стабильного налогового режима, адаптации системы роялти к мировой практике, а также упрощения налогообложения сервисных геологоразведочных компаний.

Обсуждена необходимость поддержки малых и юниорских компаний, которые играют ключевую роль в поиске новых месторождений. Глава горнорудной компании Айбар Даутов выступил с предложением закрепить в законодательстве понятие и статус юниорских компаний и ввести дифференцированные ставки НДПИ для малых недропользователей.

Директор ферросплавного завода Хондамир Юлдашев акцентировал внимание участников заседания на тарифах на электроэнергию и транспортные услуги.

Кроме того, был затронут вопрос железнодорожных тарифов и услуг локомотивной тяги. Председатель правления корпорации «Казахмыс» Нурахмет Нуриев высказался за сохранение госрегулирования тарифов услуг локомотивной тяги.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что либерализация тарифов на электроэнергию и жд перевозки необходимы для модернизации изношенной инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено вопросам экологической ответственности и углеродного следа в рамках принятых Казахстаном международных обязательств по снижению выбросов СО2.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что предприятиям ГМК следует учитывать экологические стандарты, которые сегодня не все соблюдают. По его словам, ряд предприятий уже начал переход на более чистые технологии, реализуя проекты по сокращению углеродного следа и энергопотребления, а государство, в свою очередь, готово оказывать поддержку компаниям, инвестирующим в экологические решения.

Также участники заседания обсудили дальнейшее обновление механизмов стимулирования НИОКР с учетом запросов рынка.

В контексте продолжающейся цифровизации отрасли Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта.

Кроме того, акцентировано внимание на усилении контроля за прозрачностью закупок недропользователей и развитие кооперации с отечественными производителями. С этой целью с 1 июля запущена модернизированная версия государственной платформы для закупок товаров, работ и услуг, что позволит повысить долю местного содержания.

По итогам обсуждения Олжас Бектенов отметил, что развитие отрасли должно опираться на глубокую переработку, внедрение современных технологий, экологическую ответственность. Это позволит уйти от сырьевой модели и сформировать в стране предприятия полного производственного цикла. Со своей стороны, Правительство продолжит работу по поддержке и созданию условий для развития бизнеса.

Премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения будут учтены в дальнейшей работе по совершенствованию механизмов деятельности ГМК.