Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав Правительств стран ШОС в Москве

Премьер-министр Олжас Бектенов в городе Москве (РФ) принял участие в коллективной встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с главами делегаций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также в заседаниях Совета глав Правительств стран ШОС в узком и расширенном форматах, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

В ходе коллективной встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Вклад стран ШОС в мировую экономику за годы деятельности Организации вырос более чем в 2 раза и на сегодня превышает 30%. Товарооборот Казахстана с государствами-членами ШОС только по итогам прошлого года превысил $67 млрд.

Участие в работе Совета глав правительств стран ШОС приняли Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян, Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации — Председатель Совета глав правительств государств – членов ШОС Михаил Мишустин, Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-Министра — министр иностранных дел Республики Пакистан Мухаммад Иcхак Дар, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар. От государств – наблюдателей при ШОС — Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. Также участвовали представители стран – партнеров по диалогу, где государство Катар представлял Премьер-министр — министр иностранных дел Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, руководители международных организаций СВМДА, СНГ, ЕАЭС и др.

В узком формате участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня. Внимание уделено дальнейшему совершенствованию деятельности Организации с учетом договоренностей, достигнутых главами государств по итогам Тяньцзиньского саммита ШОС (31 августа – 1 сентября т.г.). 

В расширенном составе обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области финансового сектора, транспорта и логистики, цифровой сферы и ИИ, водных ресурсов, экологии и др.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Тяньцзиньском саммите поддержал практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли. Сегодня страны ШОС уже формируют треть глобального ВВП, наша внутренняя торговля близка к $1 трлн. Обладая значительным экономическим потенциалом, Организация стремится к всестороннему экономическому росту на основе равноправного партнерства. В данном контексте важно развивать и прагматично использовать имеющиеся ресурсы для стимулирования предсказуемой торговли», – подчеркнул Олжас Бектенов. 

Внимание уделено развитию транзитно-транспортного сотрудничества. Казахстан, как один из ключевых хабов Евразии, активно наращивает транзитные мощности путем модернизации ж/д, автодорожной, авиационной и портовой инфраструктуры. Через страну пролегает 5 железнодорожных коридоров. В целом, за последние 5 лет объем транзитных перевозок через РК вырос почти в 2 раза и достиг 27,5 млн тонн по итогам прошлого года. 

Синхронизация реализуемого странами ШОС проекта «Один пояс, один путь» с ключевыми транспортными коридорами РК обеспечит мультипликативный эффект и создаст устойчивую основу для развития промышленной кооперации и укрепления интеграционных процессов всего региона. По оценкам Всемирного Банка, успешная реализация проектов в рамках данной инициативы обеспечит рост мировой торговли до 6% ежегодно.

В условиях глобальной цифровизации ШОС становится флагманом в развитии ИИ. В этой связи были обсуждены вопросы взаимодействия в области эффективного использования технологий искусственного интеллекта, что соответствует цели Казахстана в становлении цифровой страной. 

В рамках промышленной кооперации важным шагом станет создание Банка развития ШОС и внедрение механизма сопровождения инвестиционных проектов. В данном направлении Казахстан готов задействовать возможности Международного финансового центра «Астана». 

Внимание также уделено совместным мерам в области экологии, водных ресурсов, взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере и др. 

Главы делегаций подтвердили приверженность развитию многопланового сотрудничества для укрепления стабильности в регионе и обеспечения глобального экономического роста.

По итогам заседания СГП ШОС подписан ряд документов в области многостороннего торгово-экономического сотрудничества, транспортного сообщения, социального развития и защиты и др.

#ШОС #Бектенов

