По итогам заседаний подписан ряд международных документов

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в городе Минск (Республика Беларусь) принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в узком и расширенном составах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Участие в заседаниях приняли премьер-министры Азербайджанской Республики Али Идаят Оглу Асадов, Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Республики Таджикистан – председатель Совета глав правительств СНГ Кохир Расулзода, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымырадов, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян в режиме видеоконференцсвязи, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия и сотрудничества в научно-технологической сфере.

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении отметил, что СНГ остается надежной площадкой для сотрудничества и совместных взаимовыгодных решений. Совокупный объем ВВП Содружества ежегодно растет в среднем на 4,5%. За пять лет внутренняя торговля выросла на 40%. Общий товарооборот РК со странами СНГ в прошлом году составил $37,3 млрд, в том числе объем торговли услугами увеличился на 9,4%, достигнув $4,3 млрд.

Важно и далее укреплять экономическое взаимодействие для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности. Дополнительный импульс стимулированию деловой активности окажет проводимая государствами комплексная работа по совершенствованию механизмов биржевой торговли.

Акцент сделан на сотрудничестве в области наращивания цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта для обеспечения динамичного роста экономик.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу стратегическим приоритетом ближайших трех лет определил превращение Казахстана в полноценную цифровую страну. Мы активно развиваем цифровую повестку, которая уже охватила все сферы госуправления. Это позволяет решать различные социальные вопросы и многие аспекты повседневной жизни граждан. Особое внимание мы уделяем экспорту отечественных цифровых решений. Казахстан активно делится накопленным опытом с зарубежными партнерами и готов развивать сотрудничество в этом направлении с нашими коллегами по Содружеству», — отметил Олжас Бектенов.

Внимание уделено взаимодействию в области модернизации транзитно-транспортного потенциала, поддержки МСБ, рационального использования лесных ресурсов и развития деревообработки. С учетом роста мирового спроса на экологичные материалы отмечена важность перехода от сырьевого экспорта к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В расширенном формате Совет глав правительств СНГ обсудил вопросы сотрудничества в области научно-технологического развития, цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, энергетики, лесного хозяйства и лесной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, ветеринарии и др.

По итогам заседаний подписан ряд международных документов, среди которых: Стратегия научно-технологического развития Содружества Независимых Государств на 2026–2035 годы; Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в развитии информационного общества и цифровой экономики на период до 2035 года; Стратегия по цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств – участников СНГ; Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению развития саранчовых вредителей; Концепция ценообразования в строительной деятельности государств – участников СНГ и др.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в первом полугодии 2026 года в городе Ашхабад (Туркменистан).

