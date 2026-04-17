Олжас Бектенов провел совещание по реализации проекта «Долина ЦОДов»

Премьер-министр провел совещание по текущему статусу реализации проекта «Долина центров обработки данных» в рамках задач, поставленных Главой государства на V заседании Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

О проводимой работе доложили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов, аким Павлодарской области Асаин Байханов, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

В городе Экибастузе Павлодарской области определены земельные участки, заключены базовые соглашения и приобретена подстанция мощностью 215 МВт, что формирует основу энергетической инфраструктуры проекта «Долина ЦОДов». На совещании в рамках дальнейшего создания необходимых условий для инвесторов утверждена льготная тарифная модель энергоснабжения, закреплены необходимые инвестиционные и налоговые преференции.

Багдат Мусин доложил, что ведется работа по привлечению международных технологических и инвестиционных компаний.

Проведены переговоры более чем с 20 hyperscale-компаниями из США, Китая и Индии, работающими в сегментах облачных вычислений, обработки больших данных и ИИ. По итогам переговоров сформирован предварительный спрос на мощности свыше 100 МВт, при этом общий потенциал «Долины ЦОДов» составляет до 1 ГВт и рассчитан на размещение крупных якорных клиентов.

В целом, реализация проекта «Долина ЦОДов» направлена на формирование в Казахстане крупнейшего регионального цифрового хаба и привлечение ведущих мировых технологических компаний. Премьер-министр поручил ускорить принятие необходимых нормативных решений и обеспечить выполнение всех этапов проекта в установленные сроки.

