Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента в ЗКО

В Уральске Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручений Главы государства по развитию инфраструктуры и благоустройству, а также противопаводковым мерам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В частности, были посещены дома, построенные для семей, пострадавших в период паводков 2024 года, и набережная, на примере которой осмотрен результат берегоукрепительных работ вдоль реки Жайык. 

Всего в Западно-Казахстанской области для пострадавших от паводков семей построено 889 домов, из них в городе Уральск – 451 жилой дом. Строительные работы были полностью завершены в сентябре 2024 года, после чего жилье передано семьям. На сегодняшний день все дома обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. 

Также Премьер-министр ознакомился с берегоукрепительными работами вдоль реки Жайык и реконструкцией набережной. Для защиты берега и русла реки, жилых домов построена дамба длиной 383,6 метров. В целом, для защиты населенных пунктов от паводков в области построено 143 км защитных дамб, 9 км водоотводных каналов, очищено 74 км магистральных каналов.

Реконструкция набережной велась с мая по сентябрь текущего года. Согласно проекту, в целях защиты от подтоплений набережная реки была поднята на более высокий уровень. Вся территория полностью благоустроена, установлены декоративные ограждения. 

На площади 8 тыс. м2 уложены тротуары,  установлено 102 уличных фонаря, высажено свыше 16 тыс.м2 газона и 768 саженцев декоративных деревьев. Реконструированы детская игровая, спортивная площадка, воркаут-зона и др.

#ЗКО #Бектенов #поручения

