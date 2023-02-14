"Они даже не спят" – жители Турции благодарят казахстанских спасателей

Жители Турции благодарят казахстанских спасателей. Трогательное видео канала «Jibek Joly TV» опубликовало на своих страницах в социальных сетях Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео jjtv.kz

«Казахстанские спасатели работают очень слаженно и профессионально. Многие из них руководят спасательными работами. Все приходят к ним за советами. Благодарим вас от всей души», – говорит жительница города Газиантепа, которая, как и многие другие ее соотечественники, ночуют у разрушенных домов в надежде на спасение своих родных.

Она отмечает, что после прибытия казахстанских спасателей работа пошла быстрее.

У другого жителя Турции под завалами находится семья из четырех человек, двое из которых – дети.

«Моя семья из шести человек оказалась в разрушенных домах. Остался один, – говорит он с горечью в голосе. – Пусть Бог вознаградит тех, кто сейчас работает на местах происшествия. Мы тут просто ждем, а они даже не спят и работают, не покладая рук… Большое спасибо, Казахстан! Мы братский народ!»

Пострадавшие от разрушительных землетрясений с надеждой смотрят на казахстанских спасателей, которые уже спасли на этом объекте четырех человек.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.

Спасатели МЧС Казахстана проводят поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции. В городе Газиантепе работы проводятся первым эшелоном спасателей на трех участках круглосуточно в 2 смены. Второй эшелон наших спасателей круглосуточно ведет поисково-спасательные работы в городе Нурдагы. По последним данным, казахстанскими спасателями спасены 7 человек. Извлечены тела 67 погибших, в том числе шестерых детей.

Ранее пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала видео, как казахстанские спасатели в Турции разбирают обломки разрушенного землетрясением жилого дома в поисках пострадавших.