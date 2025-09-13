Казахстанец Ернар Садирбаев, известный как популярный исполнитель Әмре, выступит на сцене седьмым, передает Kazpravda.kz

Фото: intervision.tass

Организаторы жеребьёвки умело обыграли традицию русского чаепития. Участники из 23-х стран мира наливали кипяток из Царя-самовара, а на кружке-хамелеона высвечивался номер выступления.

В итоге первым на сцену Live Арены в Москве выйдет кубинская певица, за ней – исполнители из Кыргызстана, Китая, Египта, США и Кении.

Ернар Садирбаев исполнит песню на казахском языке “Свет степи”. Әмре широко известен в Казахстане и за его пределами. Популярный певец – победитель многочисленных музыкальных конкурсов.

В самой России его знают, как триумфатора конкурса "Славянский базар" 2018 года и финалиста шоу "Голос" под наставничеством Димы Билана.

Участники “Интервидения” – как сольные артисты, так и коллективы до шести человек. Главное условие, они должны быть мегапопулярными в своей родной стране.

Главный денежный приз – 30 миллионов рублей. Победителя выберут члены профессионального международного жюри – признанные музыкальные эксперты от каждой из стран-участниц.

Престижный международный песенный конкурс возродили в России в этом году. В своё время в нём побеждали такие звёзды, как Лев Лещенко, Ирина Понаровская и Алла Пугачёва.

Финал “Интервидения” обещает быть зрелищным, он объединит множество колоритных музыкальных стилей и культур. Финал будут транслировать крупнейшие мировые СМИ. Включайте Первый канал Евразия 20 сентября в 22.30.