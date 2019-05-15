Определились первые 10 финалистов Евровидения

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Фото с сайта sbs.com.au
В финал международного конкурса "Евровидение" по итогам первого полуфинала прошли представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении, сообщает Ria.ru.

Конкурсанты из Черногории, Финляндии, Польши, Венгрии, Бельгии, Грузии и Португалии в финал не попали.

В четверг, 16 мая, состоится второй полуфинал, по результатам которого в финал выйдет вторая десятка участников.

Во втором полуфинале будут соперничать 18 стран: Азербайджан, Швейцария, Швеция, Австрия, Молдавия, Латвия, Дания, Армения, Румыния, Ирландия, Албания, Северная Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.

Кроме того, шесть стран попадают в финал автоматически: Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее "Евровидение".

Выступление оценивали профессиональное жюри и зрители стран - участниц полуфинала.

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