Несмотря на глобальную нестабильность, в Ми­нис­терстве национальной экономики уверены, что системные меры и обновленная инвестиционная политика делают эту цель достижимой.

В своем сентябрьском (минувшего года) Послании Глава государства поручил Правительству пересмотреть инвестиционную политику, с тем чтобы «в равной мере поддерживать как государст­венные инвестиции, так и масш­табные частные инициативы», работая «широким фронтом, как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами». То есть, как отмечает заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития финансового сектора МНЭ РК Аскар Хамзин, ориентир на устойчивый приток капитала закреплен на самом высоком уровне. При этом акцент делается не на формальных показателях, а на содержательном качестве вложений.

– Нашим приоритетом должно быть качество инвестиций, а не просто их суммарное количество. Следует ориентироваться на те вложения, которые приносят новые технологии, создают рабочие места и способствуют структурной трансформации экономики, – отмечает Аскар Хамзин.

По его словам, действующая инвестиционная политика предус­матривает комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности и привлекательности республики для инвесторов. Сегодня в Казахстане действует трехуровневая система привлечения инвестиций, охватывающая внешний контур через загранучреждения, центральные госорганы и региональный уровень в лице местных акиматов.

Важным элементом этой модели стали инвестиционные программы областей, в рамках которых формируются перечни конкретных проектов, нуждающихся в финансировании. После их верификации Министерство иностранных дел дает поручения загранучреждениям для «точечного» поиска инвесторов и проведения первичных переговоров.

Дополнительно внедрен «прокурорский фильтр», минимизирующий давление со стороны контролирующих органов: все решения и ограничительные меры в отношении инвесторов подлежат предварительному согласованию с прокуратурой.

Для ускорения проектов дейст­вует система Fast Track – зеленый коридор для инвестиций в приоритетные отрасли, включая обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс и туризм.

Этот режим обеспечивает упрощенное прохождение процедур регистрации, получения разрешений и меры господдержки. Параллельно в регионах при каждом акиме созданы инвестиционные штабы по аналогии с правительственным, что позволяет решать вопросы инвесторов по принципу «здесь и сейчас». Кроме того, формируется Единый реестр проблемных вопросов и жалоб инвесторов, который обновляется ежеквартально для повышения эффективности обратной связи.

В декабре 2025 года была актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2030 года. По словам Аскара Хамзина, все базовые меры сохранены, однако внесены значительные изменения, направленные на совершенст­вование системы привлечения капитала. В частности, для усиления внешнего контура планируется создание полноценных региональных представительств в ключевых инвестиционных центрах – Германии, США, Китае, Катаре, России, Турции и Малайзии.

Эти структуры будут работать как фронт-офисы по оперативному взаимодействию с инвесторами, обеспечивая таргетированную работу с компаниями, подготовку аналитики и прямые контакты с отраслевыми госорганами, акиматами и национальными институтами развития.

– Также будет усилена роль субъектов квазигосударственного сектора в поддержке инвесторов, содействии в осуществлении приоритетных проектов, развитии экспортного потенциала и укреплении международного экономического сотрудничества, – добавил Аскар Хамзин.

На базе национальной компании Kazakh Invest в Астане создается единый информационный центр поддержки и обслуживания инвесторов Kazakhstan Investment House, который будет работать по принципу «одного окна». На его площадке планируется консолидировать представителей основных институтов развития и профильных организаций, включая холдинг «Байтерек», Экспортно-кредитное агентство Казахстана, QazTrade, QazIndustry, Центр государственно-частного партнерства, Экспат-центр МФЦА, представителей Министерства сельского хозяйства по вопросам поддержки АПК и Комитет по защите инвесторов Генеральной прокуратуры.

Работа центра будет выстроена в двух уровнях: внешний блок обеспечит обслуживание инвес­торов и предоставление услуг, внутренний – экспертизу, согласование процедур и координацию действий институтов развития.

Дополнительно каждый отраслевой госорган должен будет совместно с бизнес-сообществом определить продуктовые сегменты с высоким потенциа­лом импортозамещения и экс­порта объемом свыше 100 млн долларов в год, производство которых конкурентоспособно в Казахстане.

Как подчеркнул Аскар Хамзин, в условиях глобальной турбулентности республика делает ставку на системные внутренние механизмы управления инвестиционным процессом. По оценке эксперта, комплекс реализуемых мер формирует предсказуемую и устойчивую инвестиционную среду, что позволяет рассмат­ривать поставленную цель по привлечению инвестиций как достижимую.