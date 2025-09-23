Новый объект доступен для всех маленьких посетителей, но установленные на территории игровые и спортивные комплексы предусматривают адаптивный дизайн и меры повышенной безопасности для малышей с ограниченными физичес­кими возможностями. Например, качели оснащены специальными ограничителями, надежно фиксирующими ребенка в кресле.

Проект реализован в рамках программы «Бюджет народного участия». Место под площадку образовалось благодаря строительству транспортной развязки, на освободившемся участке, кроме современных игровых и спортивных конструкций, появились прогулочные зоны и парковое оборудование: скамейки, малые архитектурные формы, светильники, камеры видеонаблюдения. Работы по благоустройству территории будут продолжены. Как пообещали в районном акимате, на прилежащих к детской площадке пространствах поя­вятся спортивная зона, экоплощадь и цветочный сквер.