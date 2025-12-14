От диалога к ответственности

Мансурхан Махамбетов, экс-депутат Мажилиса Парламента, общественный деятель, Шымкент

Доверие возникает лишь там, где власть умеет слушать и слышать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из ключевых вопросов государственности связан с дальнейшим развитием парламентаризма. Ведь в данном случае речь идет о качестве госуправления, уровне общественного доверия к власти и в конечном итоге об устойчивости государственной системы.

Развитие парламентаризма невозможно без доверия, а оно формируется только там, где государство способно слышать, понимать и своевременно реагировать на общественные запросы. Парламент может в полной мере выполнять свою конституционную миссию лишь тогда, когда становится реальным проводником интересов общества, а законодательные инициативы отражают потребности граждан.

В этом контексте целесообразно выделить два взаимосвязанных аспекта развития парламентаризма – политический и правовой.

Любые институциональные пре­образования начинаются с политической воли. В современных условиях именно курс Президента Касым-Жомарта Токаева задает стратегическое направление реформ и вектор обновления государственных институтов. В рамках данного курса последовательно укрепляется роль Парламента, в том числе за счет повышения его участия в законодательном процессе, расширения контрольных функций, а также усиления механизмов подотчетности Правительства и госорганов.

При этом политическая воля – не разовое решение, а долгосрочная стратегия формирования зрелой политической культуры и устойчивых демократических институтов. Ключевым элементом данной стратегии стал принцип «слышащего государства», значение которого выходит далеко за рамки формального диалога власти и общества. Речь идет о новом стандарте государственного управления, основанном на постоянной обратной связи, открытости принимаемых решений, уважении к общественному мнению и ответственности перед гражданами.

Именно такой подход создает условия для реального, а не декларативного развития парламентаризма. Парламент силен тогда, когда он слышит людей и последовательно представляет их интересы. В этом смысле принцип «слышащего государства» должен стать фундаментом фактического усиления роли Парламента в политической системе страны.

Эффективный парламентаризм невозможен без прочного правового фундамента. Ключевое значение здесь имеют конституцион­ные полномочия Парламента, сбалансированная система сдержек и противовесов, качество принимае­мых законов, действенные процедуры парламентского контроля, проз­рачность работы комитетов и депутатских объединений, а также эффективное взаимодействие с Правительством и местными органами власти.

Вместе с тем важно понимать, что право – это инструмент, а не самоцель. Правовые нормы работают эффективно лишь тогда, когда подкреплены политической культурой диалога, готовностью слышать общество и реальной ответственностью перед населением. Принцип «слышащего государства» не может ограничиваться деятельностью исполнительной власти. Он должен распространяться на всю систему государственного управления, включая Парламент.

Показательным в этом отношении является деятельность Высшей аудиторской палаты, которая на регулярной основе выявляет факты неэффективного расходования бюджетных средств, нарушения в сфере госзакупок, нецелевое использование финансов и завышение стоимости проектов. Подобные нарушения приводят к многомиллиардным потерям для государственного бюджета.

Одновременно Правительство обосновывает необходимость повышения налоговых ставок задачами увеличения доходов бюджета, финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов, а также мерами фискальной консолидации.

Однако в обществе и эксперт­ной среде закономерно возникает­ вопрос: почему при наличии значительных потерь, вызванных неэффективным управлением и слабым контролем, налоговая нагрузка увеличивается прежде всего за счет граждан и бизнеса?

В результате формируется ситуация, при которой рост налогов сопровождается жесткой критикой со стороны контрольных органов из-за масштабных бюджетных потерь. Это ставит под сомнение обоснованность отдельных фискальных решений и указывает на необходимость не только усиления контроля за использованием уже аккумулированных средств, но и повышения прозрачности бюджетных процессов, а также качества законодательства в сфере финансов и смежных отраслей.

Государственный бюджет состоит из доходной и расходной части – взаи­мосвязанных и взаимозависимых категорий. При всей важности увеличения доходов ключевое значение имеет эффективность расходов, поскольку именно она определяет результативность бюджетной политики в целом.

Сегодня Казахстан располагает политическими, правовыми и инс­титуциональными возможностями для формирования более зрелого, эффективного и ориентированного на граждан парламентаризма. Этот исторический шанс крайне важно не упустить.

Есть основания надеяться, что предстоящие парламентские пре­образования станут фактором обновления и модернизации общества, а также прочным фундаментом для укрепления принципов открытости, ответственности и социальной справедливости.

#Парламент #Правительство #парламентаризм

