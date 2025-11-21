фото организаторов

Масштабное событие вновь подтвердило растущий интерес молодежи постсоветского пространства к инновациям и прак­тическим решениям, направленным на развитие человеческого капитала и технологическую модернизацию. В рамках мероприятия также прошло очередное заседание Совета по делам молодежи стран Содружества.

Финал, проходивший в Национальном музее РК, собрал делегации из восьми государств: Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники представили разработки в самых разных сферах – от образования и цифровизации до экологии, инженерных технологий и национальной безопасности. По словам организаторов, каждая работа прошла серьезный национальный отбор, поэтому в Астане представлены действительно наиболее сильные и востребованные молодежные инициативы.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров подчеркнул, что интерес к проекту с каждым годом только растет.

– Разработки конкурсантов получили высокое признание в своих странах, поэтому мы можем уверенно говорить, что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Участники представляют восемь государств: каждая команда демонстрирует проекты, которые практически готовы к применению. Такие инициативы – важный вклад в укрепление сотрудничества молодежи стран СНГ и развитие инновационной экономики региона, – отметил он.

Проект «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года и включает два этапа – национальный и международный. Его задача – стимулировать инновационное мышление молодежи, вовлекать ее в решение актуальных социально-экономических задач стран Содружества, а также формировать пространство для обмена опытом между молодыми специалистами, учеными и изобретателями.

Одним из наиболее заметных проектов от Казахстана стал образовательный мобильный сервис, представленный Асанали Шомановым. В приложении сочетаются курсы по финансовой грамотнос­ти, исследованию космоса, математике, истории и другим школьным дисциплинам. Автор подчеркнул, что платформа уже успешно используется в трех школах Астаны.

– Мы видим интерес со стороны школьников и педагогов. В ближайшее время планируем расширить функционал и запустить англоязычную версию, чтобы сделать продукт доступным и для пользователей за пределами Казахстана, – говорит Асанали Шоманов.

Свою разработку представила и делегация из Беларуси. Курсанты Военной академии продемонстрировали экспериментальный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам – направление, которое сегодня становится особенно актуальным. Белорусская команда подчеркивает, что проект имеет перспективу дальнейшего развития как в гражданской, так и в оборонной сфере.

Особый интерес вызвал экологический проект узбекских новаторов: Айгуль Мынбаева представила идею производства экокассет для рассады на основе торфа и других натуральных отходов. По ее словам, большинство садоводов и фермеров продолжают использовать пластиковые одноразовые стаканчики, которые затем становятся мусором и требуют ручного извлечения рассады перед высадкой.

– Мои экокассеты можно помещать в почву вместе с растением. Они разлагаются естественным образом и служат удобрением. Это снижает нагрузку на природу и увеличивает выживаемость молодых побегов, – рассказывает представительница Узбекистана.

Помимо презентаций проектов, в Национальном музее развернулась выставка, где участники демонстрировали прототипы своих разработок, технологические решения и идеи, которые могут быть внедрены на уровне государств – участников СНГ. Выставка стала площадкой для установления партнерств, обсуждения совместных инициатив и формирования будущих коллабораций молодых специалистов.

Финал конкурса продолжится серией рабочих встреч, экспертных обсуждений и презентаций. Победители проекта будут рекомендованы для дальнейшей поддержки в своих странах и на уровне органов по делам молодежи СНГ. Организаторы уверены, что подобные мероприятия позволяют не только выявлять талантливых молодых новаторов, но и формировать прочную профессиональную сеть, которая в долгосрочной перспективе будет способствовать устойчивому развитию всего региона.