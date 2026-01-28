От надувной техники до дронов и роботов Статьи,Служу отечеству! 28 января 2026 г. 2:00 137 Сергей Наговицын, Алматинская область У инженеров на полигоне – свои задачи фото Юрия Беккера Военные инженеры, отметившие на днях свой профессиональный праздник, составляют элиту современных вооруженных сил. Как говорят, пока противник рисует карты, они меняют ландшафт. Противник, попадая на местность, теряется и приходит в полную боевую недееспособность. И надувательство здесь не порок, а стратегическая составляющая. Чего только стоят надувные танки и прочая дутая техника! В пересчете на стоимость боезапаса, который противник тратит на поражение таких целей, математика войны снижает его эффективность в разы. Войсковая часть 58012 встретила нас демонстрацией материальной базы. Помимо уже упомянутых макетов надувной техники и привычного вооружения личного состава, взгляд цепляют высокотехнологичные образцы – такие, которые в полевых условиях выглядят почти инородно, словно их привезли сюда из другой эпохи. Переносная установка разминирования УР-24П для проделывания проходов в минных полях. Взрывозащитные «доспехи» сапера со встроенной системой кондиционирования – броня нового времени, способная защитить бойца от осколков со скоростью до 1 100 м⁄с. Различные виды миноискателей, станции радиосвязи... Отдельного внимания заслуживает мобильный робототехнический комплекс TEODor, который позволяет работать на удалении от оператора до одного километра. И, конечно, спецтехника инженерных войск: понтонные переправы, механизированные мосты на базе КамАЗов, очистительные станции для подготовки воды промышленного масштаба. Но самое впечатляющее зрелище – настоящий полномасштабный театр военных действий – открылось нам уже на полигоне. Здесь причудливо смешались стимпанк и новейшие разработки. Первый акт – проход боевой колонны. Посреди поля открытым пламенем пылает препятствие, поднимая в воздух тяжелые клубы дыма и гари. В голове – большой армейский тягач БАТ-2, исполин из металла: острым отвалом, как бритвой, он срезает огненную преграду так буднично, будто разделывает праздничный торт. Следом втягивается техника с личным составом и спецоборудованием. По легенде учений, впереди – минное поле. Небольшой отряд с поисковой собакой выдвигается в авангард. Не спеша, шаг за шагом бойцы щупают почву, продвигаясь вперед. Красный флажок на вытянутой руке означает одно – «подарочек» найден. Резиной тянутся минуты подготовки к уничтожению заряда, они будоражат сильнее самого ожидания. И вот вспышка, клубы дыма – и лишь через мгновение приходит раскат грома от взрыва. Колонна может следовать дальше. – У инженеров своя техника и свои задачи: мы готовим подразделения выполнять их на практике с применением средств механизации, строго по программе боевой подготовки, – рассказывает заместитель командира части по боевой подготовке подполковник Азамат Кенжебаев. – С 2023 года на вооружение поступили костюмы саперов, закупается более современная техника, обновляется понтонно-мостовой парк. С этими изменениями подразделение становится маневреннее и мобильнее, время выполнения задач сокращается, а безопасность возрастает. Это напрямую отражается на личном составе. Ведь наша главная задача – беречь людей и воспитывать их. У части есть зона ответственности и комплексный план, действует группа ликвидации угрозы взрыва: с этими средствами выезжают и выполняют обезвреживание местности от взрывоопасных предметов. Каждое подразделение инженерных войск – инженерно-саперный батальон, понтонно-мостовой, дорожный, батальон заграждения – работает по своей специализации. Пока мы беседуем с заместителем командира части, колонна уже уходит дальше, к условной водной преграде. И вот то, что на карте выглядело как «разрыв», на месте превращается в инженерную задачу: в голой степи за считаные минуты появляется мост, способный выдержать многотонную технику. Параллельно, на другой учебной точке, бойцы отрабатывают элементы противодроновой обороны. Действия выверены до автоматизма, и этот автоматизм в прямом смысле «огрызается» очередями. Патроны холостые, но навык вполне боевой – здесь учатся реагировать мгновенно, без лишних взглядов и пауз, когда на принятие решения остается ровно столько, сколько длится команда. На соседнем участке слышны короткие, но уверенные команды: – Питание на взрыв! Линия один! Слушай обратный отсчет! Пять, четыре, три, два, один! В воздух сначала взмывает ракета, и одновременно с ней происходит серия взрывов. Саперы производят дистанционное уничтожение боевых зарядов. Земля под ногами дрожит, в груди все сжимается. – Сейчас мы обучаем молодых солдат и сержантов тому, как находить и обезвреживать взрывоопасные предметы, – объясняет сержант второго класса Талгат Айдаров. – В 2023-м я был направлен с миссией ООН на Голанские высоты, где за год мы разминировали более тонны мин, уничтожили 513 неразорвавшихся снарядов и даже один БПЛА «Шахед». Самое тяжелое, по словам сержанта, не статистика и не отчетность. Разминирование – это работа, где цена ошибки не обсуждается и не пересматривается. Это риск для жизни, и каждый раз – присутствие страха. В инженерных войсках к страху относятся не как к слабости, а как к признаку живого профессионализма: сапер без страха, говорят, уже не сапер. Все это время на полигоне не прекращались работы по оборудованию замаскированного командного пункта. И среди всей этой суеты наше внимание притянуло настоящее чудо военной техники – машина 1979 года выпуска. Быстроходная траншейная БТМ выглядит возрастной, тяжелой, из другой эпохи, но темп держит до сих пор: 350–400 м траншеи в час, а в сутки – до 3,5–4 км. Да, она ломается. Но ее не списывают, а ремонтируют своими силами: в подразделении есть ремонтное отделение, и машина снова возвращается в строй. Любую технику, если правильно эксплуатировать, можно заставить жить долго. И все же за прошлое тут не держатся: замену уже ищут в рамках закупа на ближайшие пять лет, а параллельно используют ПЗМ-2 – полковую землеройную машину, способную работать глубже, до полутора метров. Дальше мы отправились в уникальный для всей Центральной Азии учебный Центр разминирования. – Уникальность нашего центра в том, что мы выполняем полный спектр задач: разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов, включая самодельные взрывные устройства, аналитическую и научно-техническую работу, обучение военнослужащих других войск и воинских формирований. Также мы участвуем в международных миротворческих операциях, – рассказывает командир Центра разминирования полковник Самат Муканов. – В августе 2022 года мы прошли аккредитацию специалистов ООН, после чего на основе полученных сертификатов проводим занятия. Сейчас центр укомплектован и обеспечен современными средствами инженерных войск для разведки, разминирования и уничтожения взрывоопасных предметов: робототехническими комплексами, дронами, миноискателями и другим оборудованием. Мир не стоит на одном месте – это как вирус и антивирус: появляются новые виды угроз, и вместе с ними появляются новые средства разминирования. Здесь мы увидели не только самые передовые решения в обеспечении безопасности, но и заглянули на занятия. И это оказалось самым точным финальным кадром дня: в одном классе учатся военнослужащие спецподразделений – взрослые, собранные, молчаливые, с той самой внутренней дисциплиной, когда каждое слово имеет вес. А в соседнем кабинете школьники средней школы имени Асау-Барак изучают роботов и обретают первые навыки взаимодействия с техникой. Две аудитории, два возраста – и одна нитка смысла. Сегодня здесь обучают тех, кто уже готов идти в бой, и тех, кто однажды сможет прийти им на смену. И ты вдруг понимаешь: безопасность начинается не с подрыва и не с команды «пять-четыре-три…», а с того момента, когда ребенку показывают, что страх можно перевести в навык, а опасность – в задачу, которую решают спокойно и точно.