Каждое направление деятельности холдинга располагает собст­венными производственными площадками, расположенными на территории Алма­ты, Алматинской области, а его официальные представительства открыты во всех крупных городах Казахстана. В настоящее время общий штат сотрудников компании превышает 2 000 человек.

Представляя журналистам одно из подразделений холдинга – ТОО «Avrora Electric», специализирующееся на выпуске электротехнического оборудования, а также компактных транс­форматорных подстанций, его генеральный директор Галымжан Жексембиев не без гордости сообщил, что коллектив товарищества из 70 человек использует в своем производстве современные высокопроизводительные станки лазерной резки с числовым программным управлением, тре­бую­щим высокой квалификации персонала. Поэтому кадры для своих цехов здесь обучают сами, принимая в качестве учеников претендентов, которые под руководством опытных наставников становятся квалифицированными профессионалами. При этом в производственном цикле здесь используют продукцию, выпущенную на казахстанских предприятиях.

Металл получают из Караганды, электрокабель – от алматинских компаний, освоивших выпуск необходимого ассортимента, трансформаторы также имеют отечественную прописку. В итоге выпускаемое электротехническое оборудование и компактные трансформаторные подстанции, чем-то напоминающие по форме и размерам железнодорожные контейнеры, имеют доминирую­щее казахстанское содержание, а само предприятие находится в реестре казахстанских товаропроизводителей.

За прошлый год это подраз­деление холдинга поставило на внутренний рынок и экспорт в ряд соседних республик электро­технической продукции на общую сумму без малого в 4 млрд тенге.

Судя по показателям нынешнего года, этот финансовый рубеж будет значительно превышен. Электротехническая продукция востребована, работа идет по заказам, количество которых растет.

Эта динамика и подтолкнула к расширению производства. «Avrora Electric» выкупила у соседних компаний пустующие цеховые корпуса, затеяла ремонт, занялась закупом дополнительных станков. В итоге планируется более чем вдвое увеличить чис­ленность сотрудников и, соответственно, нарастить объемы производства.

Но если с электротехнической продукцией холдинга в силу ее специфики хорошо знакомы только строительные и энергетические компании, являющие­ся главными заказчиками, то с товарами, выпускаемыми другим подразделением холдинга – ТОО «Производственный комп­лекс «Аврора» – крупнейшим в Казахстане производителем дезинфицирующих средств, бытовой и промышленной химии, а также парфюмерно-­косметической продукции, знакомы, наверное, многие казахстанцы. В ассортименте товарищества более 200 наименований продукции, полностью соответствующей требованиям технического регулирования республики и стран ЕАЭС. Это предприятие также находится в реестре казахстанских товаропроизводителей.

– Мы поставляем свои товары по дезинфекции и бытовой химии медицинским учреждениям, организациям общепита, присутствуем в различных торговых сетях, – сообщил, представляя свое подразделение, генеральный директор Максим Яскель. – Производство было открыто в 2010 году. Начинали с дезинфицирующих и мыломоющих средств для пищевых производств, затем запустили новую технологическую линию по выпуску бытовой химии. Это полностью отечественное производство. Даже тару мы не покупаем, изготавливаем сами, у нас есть для этого выдувные машины. Продукция предприя­тия расходится на внутреннем рынке страны, а дезинфицирую­щие средства идут на экспорт в Россию.

– Мы хотели бы еще расшириться, стараемся больше работать, наше производство растет в количественном отношении каждый год примерно на 20–30%. На предприятии заняты около 150 сотрудников – рабочие, снабженцы, логисты, научный отдел лаборатории, – поделился руководитель. – В 2021 году уже прошло первое расширение предприятия. Была открыта дополнительная торгово-­производственная площадка, которая позволила дополнительно выпускать около миллиона лит­ров средств бытовой химии в год. Кроме того, есть намерения превратить некоторые складские помещения в производственные, что также позволит работать, не снижая темпов роста.

В поселке Узынагаш располагается один из грандов холдинга – ТОО «Аврора 77», обладающее современной технически оснащенной производственной базой.

Как отметил глава этого предприятия Алитет Ахметов, основными направлениями дея­тельности компании являются проектирование и выпуск металлоконструкций для сферы телекоммуникаций. В основном это антенно-мачтовые сооружения, технологические контейнеры для размещения аппаратуры связи и иное оборудование. Пользуются спросом и выпускаемые блочно-модульные здания, которые находят применение в различных сферах экономики для объектов промышленного и гражданского строительства, в том числе модули для вахтовых поселков, котельных.

Выполняются заказы различных предприятий, кроме того, ТОО участвует в реконструкции детского театра им. Н. Сац в Алма­ты, изготавливая для этого различные металлоконструкции.

В ТОО трудятся 47 человек, дополнительно привлекаются специалисты по договорам для выполнения определенных работ. Общий годовой оборот товарищества в финансовом выражении составляет около 6 млрд тенге.

Группа компаний «Аврора Холдинг» участвует в социальных и благотворительных инициативах, а также обеспечивает достойные условия труда, охрану здоровья и профессиональное развитие своих сотрудников.