Отечественное производство полного цикла

Точки роста
1
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Задача по повышению доли казахстанского содержания в выпускаемой продукции ставилась перед республиканскими промышленными компаниями неоднократно. Успешно задействовав возможности казахстанских поставщиков, группа компаний «Аврора Холдинг» около 15 лет осуществляет свою деятельность на отечественном рынке, ежегодно увеличивая как местное содержание в выпускае­мых товарах, так и объемы их производства.

фото автора

Каждое направление деятельности холдинга располагает собст­венными производственными площадками, расположенными на территории Алма­ты, Алматинской области, а его официальные представительства открыты во всех крупных городах Казахстана. В настоящее время общий штат сотрудников компании превышает 2 000 человек.

Представляя журналистам одно из подразделений холдинга – ТОО «Avrora Electric», специализирующееся на выпуске электротехнического оборудования, а также компактных транс­форматорных подстанций, его генеральный директор Галымжан Жексембиев не без гордости сообщил, что коллектив товарищества из 70 человек использует в своем производстве современные высокопроизводительные станки лазерной резки с числовым программным управлением, тре­бую­щим высокой квалификации персонала. Поэтому кадры для своих цехов здесь обучают сами, принимая в качестве учеников претендентов, которые под руководством опытных наставников становятся квалифицированными профессионалами. При этом в производственном цикле здесь используют продукцию, выпущенную на казахстанских предприятиях.

Металл получают из Караганды, электрокабель – от алматинских компаний, освоивших выпуск необходимого ассортимента, трансформаторы также имеют отечественную прописку. В итоге выпускаемое электротехническое оборудование и компактные трансформаторные подстанции, чем-то напоминающие по форме и размерам железнодорожные контейнеры, имеют доминирую­щее казахстанское содержание, а само предприятие находится в реестре казахстанских товаропроизводителей.

За прошлый год это подраз­деление холдинга поставило на внутренний рынок и экспорт в ряд соседних республик электро­технической продукции на общую сумму без малого в 4 млрд тенге.

Судя по показателям нынешнего года, этот финансовый рубеж будет значительно превышен. Электротехническая продукция востребована, работа идет по заказам, количество которых растет.

Эта динамика и подтолкнула к расширению производства. «Avrora Electric» выкупила у соседних компаний пустующие цеховые корпуса, затеяла ремонт, занялась закупом дополнительных станков. В итоге планируется более чем вдвое увеличить чис­ленность сотрудников и, соответственно, нарастить объемы производства.

Но если с электротехнической продукцией холдинга в силу ее специфики хорошо знакомы только строительные и энергетические компании, являющие­ся главными заказчиками, то с товарами, выпускаемыми другим подразделением холдинга – ТОО «Производственный комп­лекс «Аврора» – крупнейшим в Казахстане производителем дезинфицирующих средств, бытовой и промышленной химии, а также парфюмерно-­косметической продукции, знакомы, наверное, многие казахстанцы. В ассортименте товарищества более 200 наименований продукции, полностью соответствующей требованиям технического регулирования республики и стран ЕАЭС. Это предприятие также находится в реестре казахстанских товаропроизводителей.

– Мы поставляем свои товары по дезинфекции и бытовой химии медицинским учреждениям, организациям общепита, присутствуем в различных торговых сетях, – сообщил, представляя свое подразделение, генеральный директор Максим Яскель. – Производство было открыто в 2010 году. Начинали с дезинфицирующих и мыломоющих средств для пищевых производств, затем запустили новую технологическую линию по выпуску бытовой химии. Это полностью отечественное производство. Даже тару мы не покупаем, изготавливаем сами, у нас есть для этого выдувные машины. Продукция предприя­тия расходится на внутреннем рынке страны, а дезинфицирую­щие средства идут на экспорт в Россию.

– Мы хотели бы еще расшириться, стараемся больше работать, наше производство растет в количественном отношении каждый год примерно на 20–30%. На предприятии заняты около 150 сотрудников – рабочие, снабженцы, логисты, научный отдел лаборатории, – поделился руководитель. – В 2021 году уже прошло первое расширение предприятия. Была открыта дополнительная торгово-­производственная площадка, которая позволила дополнительно выпускать около миллиона лит­ров средств бытовой химии в год. Кроме того, есть намерения превратить некоторые складские помещения в производственные, что также позволит работать, не снижая темпов роста.

В поселке Узынагаш располагается один из грандов холдинга – ТОО «Аврора 77», обладающее современной технически оснащенной производственной базой.

Как отметил глава этого предприятия Алитет Ахметов, основными направлениями дея­тельности компании являются проектирование и выпуск металлоконструкций для сферы телекоммуникаций. В основном это антенно-мачтовые сооружения, технологические контейнеры для размещения аппаратуры связи и иное оборудование. Пользуются спросом и выпускаемые блочно-модульные здания, которые находят применение в различных сферах экономики для объектов промышленного и гражданского строительства, в том числе модули для вахтовых поселков, котельных.

Выполняются заказы различных предприятий, кроме того, ТОО участвует в реконструкции детского театра им. Н. Сац в Алма­ты, изготавливая для этого различные металлоконструкции.

В ТОО трудятся 47 человек, дополнительно привлекаются специалисты по договорам для выполнения определенных работ. Общий годовой оборот товарищества в финансовом выражении составляет около 6 млрд тенге.

Группа компаний «Аврора Холдинг» участвует в социальных и благотворительных инициативах, а также обеспечивает достойные условия труда, охрану здоровья и профессиональное развитие своих сотрудников.

#производство #рынок #Аврора Холдинг

Популярное

Все
Событие особой значимости
Каждому школьнику – безграничные возможности
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Как ИИ помогает педагогам
Уроки большого спорта
Цифровизация становится новой национальной идеей
Внимание каждому региону
Музыка, объединившая народы
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Наращивая промышленную мощь
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Наращивая промышленную мощь
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
В Павлодаре намерены возродить сеть пунктов приема макулату…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]