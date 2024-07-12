Жители села в Алматинской области отказались от алкоголя

В торговых точках Бояулы Балхашского района уже несколько лет отказались от реализации алкоголя и тем самым свели «на нет» показатели «пьяной» преступности, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Идею отказаться от продажи спиртных напитков и их употребления предложили старейшины, которых единогласно поддержали все жители населенного пункта. Кроме того, к принципу «трезвости» с солидарностью отнеслась и местная молодежь.

Полицейские отметили, что действительно после введения новых требований к владельцам торговых точек, в селе Бояулы не зарегистрировано ни одного правонарушения, связанного с употреблением алкоголя.

«Пять лет назад жители села, объединившись с местными исполнительными и правоохранительными органами, пришли к единому решению наотрез отказаться от продажи спиртных напитков. За все это время в селе Бояулы не зарегистрировано ни одного преступления. Вместе с тем, необходимо отметить и системную работу участкового инспектора полиции по профилактике правонарушений», – отметил начальник Балхашской районной полиции Айдар Умаров.

Между тем, более половины тяжких преступлений и практически все правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что это не первое село, которое отказалось от алкоголя. В ВКО в 4 селах поступили аналогичным образом. Крепкие напитки убрали с полок магазинов в селе Кенгирбай би в области Абай.