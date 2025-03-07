Отстраненного президента Южной Кореи освободили из-под стражи

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Политика арестовали 15 января вскоре после попытки объявить в Южной Корее военное положение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль освобожден из-под стражи, сообщает агентство Yonhap. Суд удовлетворил его ходатайство и отменил арест, но рассмотрение дела о мятеже продолжается. В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль попытался объявить в Южной Корее военное положение, позднее он был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. 15 января Юн Сок Ёля арестовали, а 18 января суд постановил взять его под стражу. В прошлом месяце политик обратился в Центральный окружной суд Сеула, оспаривая законность выдвинутых против него обвинений. Суд согласился с его аргументами, что позволило бывшему главе государства выйти на свободу.

Свое решение объявить военное положение Юн Сок Ёль объяснял стремлением защитить Южную Корею «от угрозы северокорейских коммунистических сил». В таких условиях страна прожила чуть менее шести часов: собрав кворум, кабмин Южной Кореи отменил военное положение, а созданное для него командование было расформировано.

Отстраненный от выполнения обязанностей президента Юн Сок Ёль стал первым действующим лидером страны, который был арестован. Несмотря на решение парламента Южной Кореи, формально Юн Сок Ёль остается на президентском посту до того, как это решение утвердит Конституционный суд страны. За всю историю Южной Кореи только один президент был отстранен от должности в результате импичмента — Пак Кын Хе в 2017 году. В 2004 году от должности был отстранен Но Му Хён, но Конституционный суд позволил ему остаться на своем посту.