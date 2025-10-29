В целях исполнения поручения Главы государства об упорядочении хода осуществления программы экономических реформ в интересах граждан Премьер-министр провел совещание, на котором дано задание – активизировать работу стабилизационных фондов путем двукратного увеличения объемов финансирования отечественных производителей аграрной продукции, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продуктов питания, относящихся к категории СЗПТ.

Особое внимание также уделено усилению работы региональных комиссий по выявлению необос­нованных посредников и фактов завышения торговых надбавок.

Осень – время активной закладки запасов картофеля и овощей в стабфонды, которые призваны стабилизировать цены на эту продукцию на рынке в зимний период, обеспечить население социально значимыми продовольственными товарами. Власти столицы уже завершают подготовку к зимнему сезону и предпринимают все усилия для того, чтобы в городской торговой сети всегда была свежая овощная продукция, выращенная на фермерских полях. Непосредственно вопросами поставок, продажи СЗПТ населению занимается АО «СПК «Астана».

При этом в главном городе республики механизмы и схема поставок продовольствия значительно отличаются от тех, что применяются в областях. Закуп, сортировку, хранение и доставку в торговые сети социального продовольствия осуществляют компании-сельхозпроизводители, с которыми СПК «Астана» заключает контракты. В силу наличия разных климатических поясов и специализации по овощам находятся компании-партнеры в разных регионах страны. К примеру, лук и капуста выращиваются в Жамбылской и Туркестанской областях, картофель и морковь – в Павлодарской и Карагандинской и так далее.

– Необходимо отметить, что контрактация на поставку с аграрной компанией из региона возможна только при ее соответствии ряду условий, – говорит главный менеджер департамента продовольственной безопасности СПК «Астана» Бисултан Амирсеит. – Во-первых, она должна быть реальным сельхозпроизводителем, который работает с землей, выращивает нужную аграрную продукцию. Объемы производства, успешность деятельности на этом поприще устанавливаются в том числе по отчетам, сдаваемым в областное управление сельского хозяйства. Поэтому фирмы, занимающиеся перекупкой, нам не подходят. Во-вторых, компания должна обладать земельным участком либо арендовать его. В-третьих, она должна провести полноценный сев контрактируемых сельскохозяйственных культур. В-четвертых, иметь договоры с крупными торговыми сетями Астаны на поставку своей продукции. Заявки на выдачу заемных средств принимаются в мае, тогда же подписываются и контракты.

Представитель СПК сообщил, что по контрактным условиям компании-заемщики получают от СПК льготные, практически беспроцентные кредиты под 0,01% для проведения всего комплекса работ, включающего сев, уход за культурами, уборку урожая, его обработку, закладку на хранение и, наконец, поставку согласно оговоренному графику в торговые сети города.

Один из важных пунктов контракта устанавливает следующий стандарт – стоимость овощей и картофеля на магазинных полках не должна превышать зафиксированный порог. К примеру, торговые сети не могут превысить цену картофеля выше 215 тенге. Аналогичный показатель для лука – 185, моркови – 220, капус­ты – 220 тенге.

Поставки из регионов осущест­вляются в торговые сети Small, Magnum, «Анвар» и «Вкусмарт» с начала сентября до 30 апреля следующего года.

В настоящее время компании-партнеры, их около десяти в разных регионах, заложили в своих хранилищах порядка 19 тыс. тонн картофеля, 4,5 тыс. тонн моркови, по 4 тыс. тонн лука и капусты белокочанной. Урожай с полей убран и отсортирован.

Кроме названных овощей в список СЗПТ входит говядина – лопаточно-грудная ее часть. Этот продукт доставляется в Астану из Костанайской области, где и находится компания-заемщик. На полках в социальных отделах супермаркетов стоимость кило­грамма такой говядины не должна превышать 2 800 тенге. Мясо птицы – бедро и окорочка, а также яйца поставляет известная в стране птицефабрика «Курочка Ряба» из Акмолинской области. Компания Ushtobe Qus, ТОО «Майкудукская птицефабрика» из Карагандинской области также ТОО «Ramazan Qus» из Актобе обеспечивают столицу куриным яйцом. Стоимость десятка по условиям контракта не должна превышать 520 тенге.

Впрочем, список продуктов СЗПТ на этом не заканчивается. К примеру, сахар в Астану привозят от Меркенского сахарного завода в городе Таразе. Рисом обеспечивает Кызылординская область. По условиям он должен быть только сортов «Лидер», «Камалино» и «Маршал». Молоко пастеризованное, творог, кефир пакетированный доставляется от гормолзавода города Кокшетау. При этом молоко и кефир должны иметь жирность 2,5%, творог – 5,9%. К слову, при выборе поставщика молочки, куриного яйца и говядины важным критерием являются раскрученность и узнаваемость компании на рынке, поскольку малоизвестная продукция может оказаться попросту невостребованной на полках магазинов.

По информации СПК «Астана», в настоящее время для сдерживания цен на все 19 позиций СЗПТ действуют 22 договора займа с компаниями-поставщиками на сумму в 9,5 млрд тенге. Общий объем законтрактованных продуктов достигает 43 тыс. тонн.

Продажа товаров по фиксированным ценам в рамках выданных займов осуществляется через следующие торговые сети и точки реализации: ТС Magnum, ТС Small, ТС «Астыкжан», ТС «Анвар», ТД «Аян», магазины «Фермаг», сеть магазинов «Вкусмарт», коммунальные рынки «Шапағат» и «Астаналық», торговые дома «Акмол», «Әсем», «Әлем», «Сауран», ТРЦ «Коктал» и «Евразия». Таким образом, на сегодняшний день продовольственным снабжением из стабфонда охвачено около 170 торговых точек по Астане.

При этом допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Превышение 15-процентной надбавки влечет административную ответственность.