Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Любовь к огородничеству перешла ко мне по наследству от родителей как по расписанию – строго в 35+. Дачу и свои экспериментальные посадки я воспринимаю исключительно как способ борьбы со стрессом. Между прочим, это научно доказанный факт. Например, в августе издание Associated Press поделилось результатами исследования ученых из Университета Колорадо, которые опубликовали статью в журнале The Lancet Planetary Health. Наблюдения за дачниками и теми, у кого такой работы не было, показали, что контакт с почвой обогащает организм полезными микробами, а солнечный свет повышает уровень серотонина, гормона счастья. Садоводство тренирует не только тело, но и ум, оно развивает креативность и навыки решения задач.

Если опустить детали, то вывод исследования такой: даже 20–30 минут садоводства несколько раз в неделю могут снизить стресс и улучшить настроение, причем чем регулярнее человек зани­мается садоводством, тем больше польза.

И вот этот прелестный вывод просто сокрушительно разби­вается об особенности резко континентального климата. Эх, долгая казахстанская зима, привет, мучительные размышления: не разграбят ли участок и, вообще, будут ли силы и время в следую­щем году… Сплошной стресс, вопреки заверениям ученых.

Но не в наших правилах впадать в уныние, так что будем руководствоваться народной муд­ростью о том, что ожидание праздника лучше самого праздника. Ну и продолжим развивать ту самую дачную креативность и навыки решения огородничес­ких задач.

Помню, когда больше 20 лет назад, сразу после университета, я только устроилась в павлодарскую газету, один из опытных журналистов отдела сельского хозяйства рассказывал о том, где искать темы. «Главное – запомнить сельскохозяйственный цикл, – наставлял меня Геннадий Бабин, – в феврале-марте – отел у коров и окот у овец, потом посевная, затем сенокос, уборка, к зиме подводим итоги по надоям и откормам, и так по кругу».

Геннадий Алексеевич, конечно, знал всю эту науку в деталях, но суть цикличности всей нашей жизни, а не только сельского хозяйства, я уловила быстро.

И кто бы мог подумать, что лучшей подсказкой для меня вся эта история стала не на журналистском поприще, а в увлечении дачными делами. Судите сами – только в предстоящие выходные меня ждет последняя поездка в садоводство в этом сезоне (укрою на зиму молодые саженцы), а я уже позаботилась о планах по посадкам будущей весной, сделав предзаказ на саженцы груши. Полна коробочка с сортовыми семенами помидоров, а по почте идет еще одно письмо с долгожданными новинками из Талдыкоргана.

В самом разгаре совместные покупки с единомышленниками – чтобы успеть получить профессиональные семена цветов из Европы в октябре и, если чего не будет хватать, оперативно повторить. И даже муж озадачен – в ноябре ему предстоит сконструировать, а в декабре уже установить стеллажи с подсветкой, ведь в январе я буду сеять первую рассаду – прекрасная элегантная эустома порадует только в июле будущего года, но позаботиться о букетах нужно за семь месяцев до. А затем февраль – и посев перцев, март – время думать о помидорах. Ура, апрель, мы снова выезжаем на дачу! Полезные микробы, физическая нагрузка, весеннее солнце и никакого стресса…