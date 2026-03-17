Ортеке – древнее казахское музыкально-кукольное искусство, сочетающее традиции народной музыки и танца, народного театра, декоративно-прикладного творчества. Кукла – деревянная фигурка горного козла, привязанная тонкой нитью к пальцам музыканта, –оживает и движется в такт мелодии, подпрыгивая на подставке и имитируя движения животного. Это настоящий зрелищный мини-спектакль, требующий от исполнителя и актерского мастерства. В древности ортеке существовало как самостоятельное представление, нередко с элементами юмора. Кроме того, символически ортеке отражает связь человека с природой и дух степи.

История ортеке насчитывает более двух тысячелетий, однако со временем оно оказалось почти забытым. Лишь в последние годы интерес к нему начал возрождаться, а в 2022-м ортеке было включено в список нематериального Культурного наследия ЮНЕСКО.

Именно эту традицию сегодня намерены вернуть к жизни в Павлодаре. Предпринимательница Гулназ Кадыр поставила перед собой задачу – сделать ортеке вновь востребованным и доступным. Презентация первого в Павлодарской области производства ортеке состоялась в рамках празднования Наурыза на фестивале национальной культуры «Сән мен саз».

Гулназ Кадыр родилась в Майском районе Павлодарской области. После школы поступила на факультет журналистики Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова и окончила его с отличием. Однако жизненный путь вывел ее за пределы родного региона. После ее замужества семья переехала на юг Казахстана –

в Талдыкорган, по месту службы супруга.

Этот период стал для Гулназ переломным: она оказалась в насыщенной творческой среде, где тесно общалась с поэтами и писателями. Работа в редакции газеты под руководством известного айтыскера Айтакына Булгакова позволила ей глубже понять казахскую национальную культуру и ее ценность. Именно тогда у Гулназ сформировалось осознанное отношение к традициям и желание не просто сохранять, но и широко популяризировать их.

В 2014 году семья вернулась в Павлодар. В декретном отпуске Гулназ искала возможность реа­лизовать себя и начала с малого – продажи украшений в национальном стиле. Тогда это было не столько бизнесом, сколько внутренней миссией – показать, что этнические элементы могут быть частью повседневной жизни.

Со временем дело трансформировалось и выросло в производство этнодекора. Около шести лет назад в малой индустриальной зоне Павлодара появился небольшой цех, площадью всего 17 кв. м. Постепенно производство расширялось, формировалась команда, увеличивался и спрос. Сегодня Qazoner Group – это 14 сотрудников, цех площадью больше 100 кв. м, стабильные заказы со всей страны и широкий ассортимент этнодекора: от ключниц и часов до настенных панно и шежіре. На популярном маркетплейсе именно павлодарский бренд стал продавцом номер один в секторе этнодекора.

Идея заняться ортеке возник­ла у предпринимательницы, когда ее сын начал учиться игре на домбре. Гулназ искала способ сделать занятия более увлекательными и вспомнила о традиционной кукле, которая двигается­ в такт музыке. Но найти такие изделия оказалось практически невозможно. Тогда было решено наладить собственное производство, заняв фактически пустующую нишу.

С этим проектом она приняла участие в международной инициативе She’s Next, реализуемой компанией Visa совместно с Halyk Bank. Конкурс собрал более 16 тыс. заявок со всего Казахстана. Гулназ вошла сначала в топ-30, а затем – в тройку сильнейших в категории действую­щего бизнеса, получив грант на развитие. Эти средства были направлены на закупку оборудования для производства ортеке.

Сегодня в цехе изготавливают классические одинарные модели, хотя исторически существуют и двойные, и тройные конструкции. Мастера компании провели большую работу, чтобы добиться легкости и точности движений фигурки, и она максимально близко передает характер танца.

Проект задуман как комплекс­ный. В сотрудничестве с артистами Павлодарского областного центра народного творчества «Шаңырақ» планируется соз­дание видеоуроков по игре на домбре и ортеке. Ссылки на них будут зашифрованы в QR-кодах, размещенных на каждом изделии. Это позволит любому покупателю с нуля освоить инструмент и прикоснуться к традиции. В перспективе уроки хотят сделать многоязычными, чтобы они были доступными и для зарубежной аудитории. Как отмечает Гулназ Кадыр, благодаря Димашу Кудайбергену в самых разных странах растет интерес к казахской музыкальной культуре, и такие обучающие материалы могут помочь иностранцам ближе познакомиться с ней и освоить игру на домбре и ортеке.

Во время презентации проекта Гулназ Кадыр передала несколько наборов ортеке павлодарским школам, где обучают игре на домбре. Инициативу поддержали представители культурного сообщества региона: предпринимательницу поздравил руководитель Оркестра казахских народных инструментов им. Р. Омарова Павлодарской областной филармонии им. И. Байзакова Талгат Каримов. Он отметил, что сегодня ортеке возвращается не только как редкий элемент фольклора, но и как живое искусство, способное заинтересовать новое поколение. Павлодарские музыканты уверены: благодаря таким инициативам древняя традиция вновь займет свое место в культурной жизни страны.