Десять триллионов тенге достиг долг "Самрук-Казына"

Председатель правления Фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев озвучил на брифинге в СЦК сумму общего долга Фонда, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, общий долг Фонда достиг порядка 10 триллионов тенге. Большую долю из них составляют долги компании "КазМунайГаз", КТЖ и долги Фонда.

"Компании "КазМунайГаз" привлечены под эффективные проекты. Эти проекты самоокупаемы. Достаточно высокая цена на нефть, никаких рисков в реализации по возврату данных долгов нет. То же самое по проектам Фонда, долги привлекались на выкуп доли "Кашагана", это основная доля в нашем портфеле, достигнута договорённость и принято соответствующее решение на уровне совета директоров, что данная доля будет обратно выкуплена компанией "КазМунайГаз", что увеличит ее базу, в том числе для выведения IPO", – сказал Саткалиев.

Он отметил, что долги КТЖ в текущем объеме полностью обслуживаются компанией.

"Фонд оказывает поддержку компании по ликвидности, в частности, мы выкупили облигации компании КТЖ. И мы, исходя из программы реформ, которые объявлены по КТЖ, исходя из подходов, связанных с увеличением транзита по линии КТЖ, в частности транзита Китай – Европа, увеличения услуг, считаем, что КТЖ сможет в полном объеме исполнить свои долговые обязательства", – заключил спикер.