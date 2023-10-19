Памятник герою-пожарному Аскару Забикулину установили в Астане

В Астане, на территории специализированной пожарной части №6, торжественно открыли памятник героически погибшему столичному пожарному Аскару Забикулину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

В церемонии открытия памятника и присвоения специализированной пожарной части №6 имени Аскара Забикулина участвовали министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, аким столицы Женис Касымбек, руководство и личный состав гарнизона, ветераны органов гражданской защиты, родные и близкие Аскара.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и почтить память нашего героя Аскара Забикулина, увековечив его подвиг и имя на века. Каждая человеческая жизнь бесценна, и стратегия государства направлена, прежде всего, на защиту граждан, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В этой связи особо значим труд спасателей и пожарных.

Этот памятник – символ отваги Аскара, самоотверженности и преданности делу. Сегодня мы скорбим о потере, но также отмечаем подвиг и пример для нас всех, который вызывает глубокое уважение и восхищение. Пусть его пример будет наполнять силой и мудростью в борьбе за безопасность наших граждан.

Аскар Забикулин был не только нашим коллегой, но и любимым сыном, мужем и отцом, и его уход оставил неизлечимую рану в наших сердцах. Мы всегда будем помнить его как трудолюбивого, умного и любящего человека», – отметил в своем выступлении Сырым Шарипханов.

После собравшиеся поднесли к мемориалу цветы и почтили память огнеборца минутой молчания.

17 октября в микрорайоне Уркер Астаны открылась улица, названная в честь Аскара Забикулина.

Несколькими дня ранее в городе Степногорске появился мурал, посвященный героически погибшему пожарному.

О герое-пожарном также сняли телесериал.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже одного из домов. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10. В огне пострадали двое спасателей, включая Аскара Забикулина. Он снял боевую одежду и в камуфляже вошел в огонь через оконный проем, чтобы спасти трех человек.

Врачи несколько дней боролись за жизнь отважного пожарного, получившего 80% ожогов тела, однако 20 ноября он скончался.

Указом президента Аскар был награжден государственной наградой «Айбын» І степени посмертно.