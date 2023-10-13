Мурал с изображением героя-пожарного Аскара Забикулина появился в Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В городе Степногорске в преддверии Дня спасателя появился новый мурал, посвященный героически погибшему пожарному Аскару Забикулину, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Арт-объект с изображением столичного пожарного Аскара Забикулина, погибшего в ноябре 2022 года при спасении людей, создали на фасаде СПЧ-3 Степногорска.

Портрет героя-спасателя выполнен алматинской компанией AW_borders. Художник Аблайхан Сулейменов работал около 10 дней на многометровой высоте.

Инициатором выступило управление по чрезвычайным ситуациям Степногорска и акимат.

По словам начальника УЧС города Ержана Каппасова, мурал создан в память о герое и ко Дню спасателя – 19 октября.

«Подвиг Аскара знает весь Казахстан. Данный мурал – это одно из наследий, которое осталось нам, а также его дочерям. Большое спасибо за то, что не забыли его подвиг. Выражаю благодарность акимату города за поддержку», – отметил брат Аскара Забикулина Эльдар.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже одного из домов. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10. В огне пострадали двое спасателей, включая Аскара Забикулина. Он снял боевую одежду и в камуфляже вошел в огонь через оконный проем, чтобы спасти трех человек.

Врачи несколько дней боролись за жизнь отважного пожарного, получившего 80% ожогов тела, однако 20 ноября он скончался.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти героя одной из улиц столицы присвоили имя Аскара Забикулина.

Позже о герое-пожарном сняли телесериал.