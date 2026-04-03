Фото: пресс-служба МСХ

Госинспекторы карантинного фитосанитарного контроля и надзора предотвратили попадание на внутренний рынок опасной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В ходе досмотра партии семян подсолнечника объемом 14,3 тонны, завезенной из Республики Беларусь (страна происхождения – США), обнаружено, что она заражена фомопсисом подсолнечника.

Заболевание представляет угрозу для сельскохозяйственных культур, так как может привести к снижению урожайности и ухудшению качества продукции.

«В отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное производство, материалы дела направлены в суд», – проинформировали в ведомстве.

Работа по усилению фитосанитарного контроля на границе и предотвращению ввоза зараженной продукции продолжается.