Павлодар завалило снегом

Погода
137
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Из-за непогоды в городе отменили субботники, мероприятия по высадке деревьев, забег в рамках «Розового октября», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Горожане явно были не готовы к такому сюрпризу погоды, хотя синоптики прогнозировали осадки на выходных. С утра областной центр был парализован из-за сугробов во дворах и на дорогах – далеко не все автовладельцы успели сменить резину. Не удивительно, что стоимость поездок в такси выросла в 2-3 раза, как и спрос на такие услуги.

Оперативно среагировали стражи порядка – на выездах из города выставлены посты полиции, которые проверяют, чтобы машины были на зимних шинах, в противном случае автомобили на трассы не выпускают.

В городском акимате рассказали, что к уборке улиц приступили около 250 работников коммунальных предприятий и более 300 единиц спецтехники. Основное внимание уделяется расчистке магистральных улиц, остановок, тротуаров и пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Приоритет отдан остановкам общественного транспорта и центральным улицам. Проезжую часть и тротуары обрабатывают противогололедными материалами, чтобы избежать образования наледи.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Павлодарской области, в течение дня погода лучше не станет – почти по всей области продолжатся снегопады с ухудшением видимости, на западе, севере, юге региона – метель, гололед, на дорогах гололедица.

Полиция настоятельно рекомендует водителям следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог за пределы населенных пунктов. Кроме того, жителям сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

#погода #Павлодар #снег

Популярное

Все
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Качая нефть, раскачать промышленность
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
В Таразе начнут собирать трактора
Этническая журналистика: история и современность
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Хищники опасны, но находятся под защитой
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
Когда содержание важнее формул
Он расширил горизонты родного языка
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
Детей научат правилам безопасности
Отношения между главами Казахстана и России находятся на весьма высоком уровне – российский политолог Антон Арутюнов
В традициях народных ремесел
Дурное воспитание
Премьера, поздравления, овации
Водопроводы для Приаралья
В копилке – 82 медали
СНГ – пространство созидания и прогресса
Демография определяет будущее страны
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Мощные наводнения обрушились на Мексику
Какой будет погода на выходных в Казахстане
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синопти…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]