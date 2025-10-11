Фото автора

Горожане явно были не готовы к такому сюрпризу погоды, хотя синоптики прогнозировали осадки на выходных. С утра областной центр был парализован из-за сугробов во дворах и на дорогах – далеко не все автовладельцы успели сменить резину. Не удивительно, что стоимость поездок в такси выросла в 2-3 раза, как и спрос на такие услуги.

Оперативно среагировали стражи порядка – на выездах из города выставлены посты полиции, которые проверяют, чтобы машины были на зимних шинах, в противном случае автомобили на трассы не выпускают.

В городском акимате рассказали, что к уборке улиц приступили около 250 работников коммунальных предприятий и более 300 единиц спецтехники. Основное внимание уделяется расчистке магистральных улиц, остановок, тротуаров и пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Приоритет отдан остановкам общественного транспорта и центральным улицам. Проезжую часть и тротуары обрабатывают противогололедными материалами, чтобы избежать образования наледи.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Павлодарской области, в течение дня погода лучше не станет – почти по всей области продолжатся снегопады с ухудшением видимости, на западе, севере, юге региона – метель, гололед, на дорогах гололедица.

Полиция настоятельно рекомендует водителям следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог за пределы населенных пунктов. Кроме того, жителям сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.