Павлодарские спасатели следят за безопасностью на пляже при помощи говорящего дрона

Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Специализированный беспилотный летательный аппарат пополнил техническую базу служб ЧС, работающих на акватории Иртыша, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено ДЧС Павлодарской области

Теперь сотрудники могут не только проводить воздушный мониторинг, но и дистанционно оповещать отдыхающих о правилах безопасности, а в случае обнаружения происшествий оперативно высылать на место спасателей.

Пока приобрели один дрон, оснащенный громкоговорителем. Его главная задача – профилактика несчастных случаев на реке. Устройство уже используют на центральном пляже Павлодара, например, выявляют детей, находящихся там без сопровождения взрослых, призывают незамедлительно отойти от воды, или же напоминают взрослым о запрете употреблять алкоголь.

Радиус работы аппарата достигает 7 км. Беспилотник воспроизводит как аудиозапись, так и живую речь, он также оснащен видеокамерой и тепловизором, его стоимость – 11 млн тенге.

Добавим, что в арсенале павлодарского Департамента по ЧС есть еще 8 дронов с тепловизорами, которые прежде использовали для поисковых работ и для раннего выявления пожаров.

В этом году павлодарским спасателям существенно обновили оснащение – для эффективной работы подразделения ДЧС обеспечили спасательными катерами «Марлин», «Гладиус», квадроциклами и внедорожными автомобилями, комплектами специального спасательного снаряжения. В распоряжении экибастузских спасателей есть служебные собаки. Дополнительно для сотрудников приобрели специализированную летнюю форму – эта экипировка обеспечивает комфорт и безопасность при спасении людей на воде.

С начала года спасатели региона провели различные операции, в результате которых оказали помощь 121 человеку, включая 10 детей. На воде спасли 19 человек, среди которых шесть несовершеннолетних. В Баянаульском районе с начала туристического сезона спасатели помогли 24 гражданам, при этом шесть из них были эвакуированы из труднодоступной горной местности.

Напомним, центральный пляж Павлодара, расположенный вдоль берега Иртыша, вошел в ТОП-3 по Казахстану.

 

 

 

 

 

#Павлодар #спасатели #дрон

