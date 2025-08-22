Фото предоставлено ДЧС Павлодарской области

Теперь сотрудники могут не только проводить воздушный мониторинг, но и дистанционно оповещать отдыхающих о правилах безопасности, а в случае обнаружения происшествий оперативно высылать на место спасателей.

Пока приобрели один дрон, оснащенный громкоговорителем. Его главная задача – профилактика несчастных случаев на реке. Устройство уже используют на центральном пляже Павлодара, например, выявляют детей, находящихся там без сопровождения взрослых, призывают незамедлительно отойти от воды, или же напоминают взрослым о запрете употреблять алкоголь.

Радиус работы аппарата достигает 7 км. Беспилотник воспроизводит как аудиозапись, так и живую речь, он также оснащен видеокамерой и тепловизором, его стоимость – 11 млн тенге.

Добавим, что в арсенале павлодарского Департамента по ЧС есть еще 8 дронов с тепловизорами, которые прежде использовали для поисковых работ и для раннего выявления пожаров.

В этом году павлодарским спасателям существенно обновили оснащение – для эффективной работы подразделения ДЧС обеспечили спасательными катерами «Марлин», «Гладиус», квадроциклами и внедорожными автомобилями, комплектами специального спасательного снаряжения. В распоряжении экибастузских спасателей есть служебные собаки. Дополнительно для сотрудников приобрели специализированную летнюю форму – эта экипировка обеспечивает комфорт и безопасность при спасении людей на воде.

С начала года спасатели региона провели различные операции, в результате которых оказали помощь 121 человеку, включая 10 детей. На воде спасли 19 человек, среди которых шесть несовершеннолетних. В Баянаульском районе с начала туристического сезона спасатели помогли 24 гражданам, при этом шесть из них были эвакуированы из труднодоступной горной местности.

Напомним, центральный пляж Павлодара, расположенный вдоль берега Иртыша, вошел в ТОП-3 по Казахстану.