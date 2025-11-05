Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бактерии были обнаружены у двоих из 11-ти сотрудников кафе, прошедших лабораторные исследования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, в конце прошлого месяца сразу после застолья в одном из кафе Аркалыка 82 человека попали в больницы региона с одинаковыми признаками: жидкий стул, повышение температуры тела, общая слабость. Врачи поставили предварительный диагноз – пищевое отравление, а санврачи приступили к эпидемиологическому расследованию: обследовали персонал заведения, отобрали пробы продуктов, которые гости употребляли во время тоя.

- В результате лабораторных исследований выяснилось, что в семи из сорока смывов, взятых с объектов окружающей среды, обнаружена кишечная палочка. Это говорит о неудовлетворительном санитарном состоянии кафе. Кроме того, у двоих сотрудников обнаружена сальмонелла, идентичная найденной у обратившихся за медпомощью пациентов. Таким образом, мы предполагаем, что источником заражения гостей явились сотрудники кафе, - рассказала замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Гулим Досумова.

Пациенты, которые оказались на больничных койках, практически все уже выписаны.

Между тем, расследование по факту массового отравления на банкете в Аркалыке продолжается. Кафе закрыто до устранения всех нарушений.

