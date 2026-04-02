Первое заседание общественного совета при АДГС прошло в Астане

Государственная служба
709
Айман Аманжолова
корреспондент

В новый состав совета вошли депутаты парламента, юристы, ученые, общественные деятели и медиаменеджеры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

В его рамках были рассмотрены структурные и организационные вопросы деятельности органа, обладающего консультативно-совещательными и наблюдательными функциями. По вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

Председатель АДГС Дархан Жазықбай выступил с докладом о реализуемых и планируемых проектах, направленных на обеспечение открытости системы государственной службы и государственного управления, а также на профилактику коррупции.

В своем выступлении он подчеркнул значимость концепции «Слышащее государство», озвученной Главой государства на втором заседании Национального курултая, отметив необходимость учета мнения граждан при принятии решений. Было подчеркнуто, что выстраивание открытого диалога с обществом является одной из ключевых задач государственных органов.

Также были представлены результаты реформ в сфере государственной службы, реализованных за последние четыре года. В частности, внедрен механизм прямого назначения выпускников, окончивших обучение по государственному гранту с отличием, на должности районного и сельского уровней без конкурсного отбора. Кроме того, в целях повышения качества государственных услуг запущена система проактивного дистанционного мониторинга прав услугополучателей.

В рамках полной цифровизации процессов отбора и приема на государственную службу модернизирована интегрированная информационная система «Е-қызмет». Данные инициативы получили положительную оценку со стороны общества. Отдельное внимание было уделено функциям, переданным АДГС в прошлом году, в части реализации и координации антикоррупционной политики, а также формирования антикоррупционной культуры. Отмечено, что данная работа будет продолжена на системной основе.

Дархан Жазықбай сообщил, что в дальнейшем совместно с членами Общественного совета будет продолжена комплексная работа по повышению эффективности государственной службы и профилактике коррупции.

«Наша цель – формирование сервисного государственного аппарата, ориентированного на открытость, добросовестность и исключение избыточной бюрократии», – подчеркнул он.

В настоящее время в парламенте рассматриваются законопроекты «О государственной службе Республики Казахстан» и по вопросам профилактики коррупции. После их принятия планируется разработка порядка 50 подзаконных актов в сфере государственной службы и около 20–30 в сфере противодействия коррупции. В этой связи на членов Общественного совета возлагается задача активного участия в рассмотрении указанных нормативных правовых актов.

По итогам заседания председатель общественного совета призвал коллег активно участвовать в продвижении инициатив и проектов уполномоченного органа в рамках предоставленных законом полномочий. В завершение заседания члены совета озвучили свои предложения и мнения.

 

#госслужба #АДГС

