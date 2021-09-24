Первый политэмигрант Средней Азии

Мустафа Шокай (Чокай, Чокаев, Чокай-оглы) – самый известный в России и у себя на родине в Казахстане лидер провозглашенной и просуществовавшей незначительное время Туркестанской (Кокандской) автономии. Образованный выходец из аристократического казахского сословия, в 1918-м Мустафа Шокай не согласился принять новую власть, с 1921 по 1941 год прожил в эмиграции во Франции и в советский период навлек на себя обвинения в коллаборационизме и сотрудничестве с нацистским режимом в Германии в 1930-х – начале 1940-х годов. Исследованиями историков, проведенными в последние несколько лет в Казахстане и Таджикистане, доказано, что имя Мустафы Шокая ничем не запятнано, а памятники, установленные ему в Казахстане и во Франции, – закономерный итог и высокая оценка потомками жизни и деятельности этого достойного человека.



Автор: Андрей Захватов



Страницы яркой жизни



Государственный и общественный деятель Казахстана 1917–1921 годов, будущий лидер Туркестанского национального совета Мустафа Шокай родился 25 декаб­ря 1890 года в ауле Аулие-Тарангыл на реке Сыр-Дарье – на земле нынешней Кызылординской области Республики Казахстан, в знатной семье просвещенных аристократов. Получив начальное образование в русской школе, в возрасте 12 лет Мустафа продолжил учебу в Ташкентской гимназии, которую окончил с золотой медалью, и в 1910 году поступил на правоведческий факультет Императорского Санкт-Петербургского университета.



После получения университетского диплома Мустафа Шокай 2 года проработал секретарем мусульманской фракции Государственной Думы России. Наиболее заметным успехом молодого политика стало его участие в работе Комиссии Государственной Думы в Ташкенте, в результате чего глава комиссии Александр Керенский (будущий глава Временного правительства) подготовил потрясший царскую Россию доклад о положении населения Туркестана и причинах недовольства людей. Свой вклад в эту работу внес и молодой юрист Мустафа Шокай.



В 1917 году в Российской империи начались революционные перемены. После взятия большевиками власти Мустафа Шокай обосновывается в Коканде, где была создана Туркестанская автономия, и занимает в ней сначала пост главы департамента иностранных дел, а затем возглавляет автономию. Выступая за вхождение Туркестанской автономии в состав советской России, после начала большевистского красного террора Мустафа Шокай отказывается от сотрудничества с большевистским режимом и скрывается в Ташкенте, где знакомится с будущей супругой – петербургской аристократкой Марией Гориной.



Скрываясь от преследования большевиков, с весны 1919-го по февраль 1921 года Мустафа Шокай прожил в Тифлисе, где занимался публицистической деятельностью. Но после свержения большевиками демократических республик Закавказья стало ясно, что наилучший путь для политика – эмиграция.



К чистому имени грязь не пристанет



Два десятилетия эмиграции Мустафы Шокая во Франции были настолько насыщенными, что очернители его образа в СМИ просто купались в событиях с участием Шокая, искажая их содержание. Особенно они старались, интерпретируя и переворачивая с ног на голову деятельность Мустафы Шокая в конце 30-х – начале 40-х годов. Псевдоисследователи докатились до того, что приписали Мустафе Шокаю идею создания Туркестанского легиона в составе сил Вермахта и практическую реализацию этой идеи.



Между тем нападки недоброжелателей на политэмигранта легко опровергаются документами: приказ о создании Туркестанского легиона был издан Гитлером 22 декабря 1941-го, а отказавшийся сотрудничать с нацистами Мустафа Шокай умер 27 декабря 1941 года (по другим данным, он был отравлен).



Домыслы о сотрудничестве Шокая с нацистами в создании Туркестанского легиона в начале 2000-х годов опроверг руководитель специальной Комиссии по вопросам реабилитации Депар­тамента КНБ по Кызылординской области полковник КГБ СССР Амирхан Бакиров.



На страницах «АиФ-Казахстан» 28 апреля 2004 года он отмечал: «Помимо практически всех материалов в открытой печати о Мустафе Чокае, мне довелось изучить и 40-томное уголовное дело в архиве КНБ Республики Казахстан, где его обвиняют в «измене Родине и пособничестве фашистам». Обвинение построе­но на организации Туркестанского легиона. Я считаю, что не он создавал печально известные Туркестанский национальный комитет и Туркестанский легион и тем более не он направлял их на борьбу с Красной армией. Что бы ни говорили о нем, но к Туркестанскому легиону и комитету, какими они были в 1941–1944 годах, Чокай отношения не имел».



Мустафа Шокай и Российская Федерация



Жизнь и деятельность Шокая, описанная историками в советский период, по своей сути представляет собой заказную масштабную фальсификацию, созданную несколькими «авторами» по всем правилам жанра: за основу брался известный факт из архивов, который интерпретировался нагромождением небылиц и искусно сочиненной лжи.



Но никогда ни в одном из архивных документов Шокай не призывал к разгрому нацистами Советского Союза. Получивший образование в Санкт-Петербурге, прекрасно владевший русским и несколькими европейскими языками, Мустафа Шокай считал, что будущее Казахстана – в союзе с соседним российским государством.



Как установлено в последние годы историками независимого Казахстана, исследовавшими деятельность Мустафы Шокая, в своей вступительной речи 27 ноября 1917 года на IV чрезвычайном Всемусульманском съезде в Коканде, где была провозглашена Туркестанская автономия, Мустафа Шокай заявил: «Построить с ходу полнокровное государство нелегко. Для этого нет ни кадров, ни опыта. И главное – нет армии, чтобы защитить будущую автономию. Как бы ни была ослаблена Россия, она гораздо сильнее нас. С Россией мы должны жить в мире и дружбе. Это диктует сама география».



Как показали все последующие годы, в том числе и после распада СССР, союз и дружба Казахстана с Россией остались и остаются непоколебимы.



Вместо заключения



В октябре 2020 года в Узбекистане была создана республиканская рабочая группа для проведения работы по изучению жизни и обстоятельств преследований жертв репрессий советского периода и увековечению их памяти. Работа комиссии продолжалась более полугода, и в конце авгус­та 2021 года стало известно, что Верховный суд Узбекистана на открытом заседании вынес решение, согласно которому Ибрагимбек Чакабаев, более известный как глава басмаческого движения в Средней Азии курбаши Ибрагимбек, реабилитирован. До этого решения Верховного суда независимого Узбекистана имя названного в советский период лидера басмачества на территории Таджикистана, Узбекистана и Афганистана ассоциировалось с врагами советской власти.



«В судьбе этого человека отразилась сложная и противоречивая история народов Средней Азии. В Таджикистане, Узбекистане, Афганистане Ибрагимбек для кого-то – презренный бандит, жестокий и безграмотный дикарь. Другие произносят его имя с восхищением, гордятся им, как национальным героем», – писал историк Камолудин Абдуллаев.



Тот же процесс реабилитации жертв политических репрессий проходит сейчас и в Казахстане. По заключению Камолудина Абдуллаева, лидера национально-освободительного движения Казахстана Мустафу Шокая можно назвать первым политэмигрантом Средней Азии. И нет никаких сомнений в том, что именно так его назовут в будущих учебниках истории, изданных в независимом Казахстане.

